Soroptomisten steunen actie Orange the World

GORINCHEM/REGIO • De Soroptimistclub Merwekring uit Gorinchem en omgeving doet mee aan de campagne van Orange the World, een internationale actie waarbij aandacht wordt gevraagd voor het geweld tegen vrouwen.

De kleur oranje is tot en met 10 december 2020 ook in de regio te zien. In Gorinchem heeft de presi-dent van Soroptimistclub Merwekring Wike van den Bout samen met burgemeester Reinie Melissant-Briene op de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen het startsein gegeven. Dat gebeurde in Gorinchem Buiten de Waterpoort waar de in oranje kleur op straat gespoten tekst ‘Orange the World’ werd onthuld.

Bij onder meer DHC Advocaten te Gorinchem en bij particulieren in de regio zijn vlaggen en affiches te zien met de opgeheven oranje hand en de tekst ‘Stop Geweld tegen Vrouwen’. Ook zijn belangrijke gebouwen zoals Slot Loevestein en het Geofort in Herwijnen in het oranje licht gezet.

Wereldwijd

Het is de vijfde keer dat in Nederland op deze manier aandacht gevraagd wordt voor geweld tegen vrouwen en meisjes. De campagne is nu harder nodig dan ooit. Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dit percentage zelfs hoger. Daarom is de aandacht die Orange te World wereldwijd vraagt zo belangrijk. Dit jaar zijn er drie vrouwenorganisaties in Nederland behalve met bewustwording ook bezig om het melden van geweld gemakkelijker te maken. Het voor huiselijk ge-weld te gebruiken telefoonnummer is 0800-2000. Dit nummer moet meer bekendheid krijgen. Onder andere door middel van een petitie bij de regering, waarbij ook wordt gepleit om andere zaken beter te regelen zoals voorlichting aan en opvangplekken voor vrouwen.

In de regio

Doordat Soroptimistclub Merwekring haar medewerking aan deze wereldwijde campagne Orange the World verleent, is er ook in onze regio aandacht voor dit wereldwijde probleem. De Soroptimistclub is een serviceclub voor vakvrouwen, die zich over de hele wereld inzet voor positieverbetering van vrou-wen en meisjes. Zij maakt deel uit van de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao en heeft ruim 3.400 leden verdeeld over 101 clubs. Wereldwijd zijn er 90.000 vrouwen in 124 landen Soroptimist.