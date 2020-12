Vuurwerkverkoper: ‘We zijn een derde van onze inkomsten kwijt’

REGIO • Een aantal vuurwerkverkopers in de regio is boos over het vuurwerkverbod voor de komende jaarwisseling. Anderen zijn gelaten.

Ruud Korteland van Rijwielhandel Korteland in Papendrecht heeft ‘totaal geen begrip’ voor het overheidsbesluit om de vuurwerkverkoop voor komende jaarwisseling te verbieden. “Het is een smerige streek om het van lieverlee helemaal te gaan verbieden. Ik ben er zwaar op tegen. Ze schuiven het op corona en dat er geen plek is in het ziekenhuis, maar er is plek zat.”

Veel geld

Over de gevolgen zegt Korteland: “We zijn een derde van onze inkomsten kwijt. In juli zijn we al volop bezig om alles te organiseren. We bekijken wat we over hebben van het jaar ervoor, zetten folders en acties in elkaar, maken vuurwerkpakketten. En ik heb dit jaar al drie keer een keuring gehad voor in totaal 1700 euro. Het gaat ons veel geld kosten. We hebben vuurwerk liggen dat tegen de datum aan is, dat mag je volgend jaar niet meer verkopen.”

Tegemoetkoming

Het kabinet komt met een tegemoetkoming in de kosten voor de veilige opslag en het veilige vervoer van niet-verkocht vuurwerk. Verder kunnen verkopers gebruik maken van de algemene steunmaatregelen. Het kabinet trekt er in totaal zo’n 40 miljoen euro voor uit. Dat stelt Korteland niet gerust. “Ze roepen wel wat in Den Haag, maar er is nog niks bekend. Op 15 december komt er pas een besluit, dan kijken ze wat ze gaan doen.”

Redelijk jaar

Hoewel de fietsenbranche als gevolg van de pandemie een goed jaar draaide, heeft Korteland weinig om de tegenvaller te compenseren. “We hebben een redelijk jaar achter de rug, maar niet beter dan voorgaande jaren.”

Illegaal vuurwerk

Mary Sterk van Het Onderhuis in Meerkerk heeft ‘ten dele’ begrip voor het besluit. “Ik snap het wel, maar aan de andere kant: hoe krijgen ze het gehandhaafd? Al het illegale vuurwerk gaat gewoon door. En ziekenhuizen hebben het wel druk, maar als er in het afgelopen jaar 385 mensen zijn opgenomen door vuurwerkongelukken zeg ik: zeker 370 daarvan zijn naar mijn inschatting het gevolg van illegaal vuurwerk. Wat wij verkopen kun je gewoon in je handen houden.”

Geen voorraden

Sterk vraagt zich ook af of de regering het besluit niet al in maart had kunnen nemen. “Dat had veel mensen een hoop kosten bespaard.” Bij Sterk zelf vallen de kosten mee. “Ik hoef niet van tevoren in te kopen. Een week voor de kerst heb ik altijd de bestellingen van klanten binnen, aan de hand daarvan bestel ik bij de leverancier. Zelf heb ik geen voorraden; mijn leverancier heeft het probleem. Wel heb ik mijn keuringskosten en ik heb een drastische omzetdaling. Het gaat om misschien 10 procent van mijn jaaromzet.”

Niet failliet

Van de tegemoetkoming van het Rijk heeft Sterk geen hoge verwachtingen. “Als ze het me aanbieden pak ik het aan, maar ik verwacht niet dat ik wat krijg.” Toch wil hij niet al te negatief zijn. “Mijn winkel gaat niet failliet omdat ik geen vuurwerk kan verkopen.”

Omzet die je mist

Ook fietsenhandelaar Cees IJzerman van Bike Totaal IJzerman in Brandwijk kan de tegenvaller compenseren dankzij een uitzonderlijk goed jaar. “We hebben een beduidend beter jaar gehad omdat mensen meer gingen fietsen.” Toch zegt hij ook: “Het is best een aardige omzet die je in die drie dagen mist.”

Twee petten

Als vrijwillig brandweerman bekijkt hij het besluit van twee kanten. “Ik zit met twee petten op. Als ondernemer baal ik ervan. Een handelstak wordt drooggelegd. Aan de andere kant: als ploegchef bij de plaatselijke brandweer heb ik er wel begrip voor.”

Over het effect van de maatregel is IJzerman sceptisch. “Ik ben bang dat er niet minder vuurwerk afgestoken zal worden. Maar ik denk wel dat alle beetjes helpen, het is goed om de zorg te ontlasten.”

Geen zorgen

Adriaan Ritmeester van Welkoop in Giessenburg reageert: “Ik vind het jammer, maar ik begrijp het wel.” De omzetderving betreurt hij. “Maar ik heb er geen zorgen over. We hebben als branche een goed jaar gehad.” Van een tegemoetkoming wil hij gebruik maken.