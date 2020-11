Waterschap Rivierenland: keuze voor nieuw gemaal bij Hardinxveld-Giessendam blijft overeind

ALBLASSERWAARD • In 2026 krijgt de Alblasserwaard naast Kinderdijk een nieuw boezemgemaal in Hardinxveld-Giessendam. De bestuurders van Waterschap Rivierenland lieten tijdens de commissievergadering weten het eerdere besluit van medio 2019 te blijven steunen. Met het project is een investering van bijna 94 miljoen euro gemoeid.

Dat bedrag was door Waterschap Rivierenland eerder veel lager ingeschat, op ruim 40 miljoen euro. Begin dit jaar bleek dit een veel te positieve inschatting en daarom moesten alle opties nogmaals tegen het licht gehouden worden. Het ging daarbij om Groot-Ammers West en Groot-Ammers Sluis. Het onderzoek in de afgelopen maanden bracht wat het bestuur van Waterschap Rivierenland echter geen andere keuze met zich mee.

“Hiermee gaan we de basis leggen voor het waterbeheer van de komende eeuw in de Alblasserwaard, om in de toekomst om te kunnen gaan met een overschot van water en droogte”, stelde heemraad Matthieu Gremmen. “De locatie in Hardinxveld-Giessendam biedt de meeste mogelijkheden om zo nodig aanvullende bemaling aan de noordrand te realiseren. Als we in Groot-Ammers een gemaal zouden bouwen, zou dat andersom veel kostbaarder zijn.”

Zee

Daarnaast speelt ook de watergesteldheid een rol. “Inlaten van water in droge periodes kan vanuit Hardinxveld veel beter; aan de noordrand is het water een stuk zouter door de invloed van de zee”, stelt Bas de Groot uit Brandwijk, burgercommissielid SGP/ChristenUnie.

De commissie kon daarnaast ook instemmen met een voorbereidingskrediet van 12,6 miljoen euro. Daarvan wordt 9,2 miljoen euro gebruikt voor planstudie en 3,4 miljoen euro om gronden aan te kopen die nodig zijn voor de realisatie van het gemaal. Zo moet er vanuit het nieuwe gemaal ook een boezem de Alblasserwaard in aangelegd worden. Er is overigens van het startkrediet van 5,1 miljoen euro uit 2017 al 4,8 miljoen euro gebruikt voor voorbereidingen. Zo werden voor 850.000 euro de panden Sluis 49 en 51 in Groot-Ammers gekocht; destijds lag de focus van het waterschap nog op deze plek.

Kubieke meter water

De planning van Waterschap Rivierenland is om het nieuwe gemaal in Hardinxveld-Giessendam in gebruik te nemen. Daar kan dan 1200 kubieke meter water per minuut worden ‘verwerkt’. Ter vergelijk: het gemaal in Kinderdijk kan 1500 kubieke meter water per minuut wegmalen.

Rond 2035 kan er dan een besluit genomen worden of er ook in Groot-Ammers een nieuw gemaal moet komen. Gremmen: “Die beslissing nemen we dan op basis van de dan aanwezige kennis en ervaring en de nieuwste inzichten over de ontwikkeling van het klimaat.” Het zou dan gaan om een gemaal met een capaciteit van 600 kubieke meter per minuut.