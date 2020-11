WIJIJ organiseert inspiratiesessie voor iedereen die werk zoekt

MEERKERK • ‘Doe werk dat bij je past, daar word je een blijer mens van’. Met deze gedachte organiseert WIJIJ (spreek uit: wij-jij) op 11 december 2020 een online sessie voor iedereen in de regio die op zoek is naar (ander) werk.

In 30 minuten geeft WIJIJ praktische tips voor online solliciteren en vertelt over haar succesvolle, andere aanpak waarmee je een baan vindt, die écht bij je past. Deelname aan deze werkinspiratiesessie is gratis, inschrijven kan op de website www.wijij.nl/werk-inspiratiesessie.

Tijdens deze online bijeenkomst maken de deelnemers kennis met het digitale platform WIJIJ.nl en de nieuwe kijk op solliciteren. Projectleider Marjan Lancee: “We laten zien hoe je baas wordt over je eigen toekomst en welke mogelijkheden WIJIJ biedt om daarbij te helpen. In de sessie geven we direct al praktische tips voor online solliciteren -, dat vraagt om hele andere vaardigheden- en we introduceren het WIJIJ-platform. Op WIJIJ.nl vinden mensen een aantal persoonlijkheidstestjes waarmee je meer over jezelf leert, zoals je sterke kanten en talenten. Vaak levert dat hele verrassende inzichten op. Daarnaast is de ‘Arbeidsmarktverkenner’ een belangrijk hulpmiddel, die matcht jouw profiel met talloze vacatures.”

Andere thema’s tijdens de online inspiratie-sessie: hoe word je met WIJIJ zichtbaar voor werkgevers en hoe kan je gebruikmaken van gerichte trainingen en scholing dankzij de samenwerking met H!VE. De deelnemers kunnen direct al hun vragen stellen via een live chat, ook kan er na afloop nagepraat worden.

Carrièreswitch

“Juist in deze tijd zijn veel mensen onzeker over hun baan en denken na over een carrière-switch. WIJIJ helpt hen daarbij”, aldus Lancee. “Ik zou dan ook iedereen oproepen, doe mee aan deze sessie en ontdek wat WIJIJ voor jou kan doen.”

Iedereen kan gratis een profiel aanmaken op WIJIJ.nl. Het vernieuwende van WIJIJ zit in de aanpak en visie op de arbeidsmarkt. WIJIJ brengt mensen en banen bij elkaar door te kijken naar iemands talenten, motivatie en passie, en niet alleen naar werkervaring en opleiding. Hierdoor vinden mensen werk dat aansluit op hun interesses en talenten. Sinds de start in het voorjaar van 2019 hebben al ruim 200 deelnemers via WIJIJ (ander) werk gevonden.