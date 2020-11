Bibliotheek Aanzet zoekt verbindende ideeën

REGIO • Bibliotheek Aanzet zet de maand december in het teken van verbinding en aandacht voor elkaar en is op zoek naar ideeën vanuit de bevolking.

“Wij stellen graag een programma samen dat volledig aansluit op verbinding en aandacht voor elkaar, maar doen dat niet alleen. We maken een programma voor en door inwoners”, aldus de bibliotheek.

“Dit jaar moeten we met elkaar net even iets harder ons best doen om die verbinding tot stand te brengen”, vervolgt de bibliotheek. “Bijvoorbeeld voor mensen die door corona hun huis niet uit kunnen of zich eenzaam voelen. Maar ook voor bijvoorbeeld jongeren die graag plezier willen maken maar daar beperkt de mogelijkheid voor hebben.”

In het kader van het landelijke initiatief ‘Aandacht voor elkaar’ dat de Rijksoverheid dit najaar is gestart, wil de Bibliotheek Aanzet een bijdrage leveren aan lokale verbinding .

“We zijn razend benieuwd zijn naar jouw ideeën. Laat ons daarom weten wat jij zou willen doen tijdens deze bijzondere periode door de poll in te vullen. Want verbinden kunnen we niet alleen, samen maken we deze maand mooier voor iedereen. Op onze website hebben we daarom een poll geplaatst. Via een paar korte vragen achterhalen we jouw ultieme decembergevoel. Vervolgens bedenken we hoe we dat kunnen vertalen naar onze programmering. Invullen kost je ongeveer 30 seconden. Uit alle input maken we een selectie van ideeën die we de komende weken in sneltreinvaart gaan uitwerken. Ook dat doen we niet alleen, maar samen met jullie. Wil je meedoen? Ga dan naar de website van Bibliotheek AanZet. De poll werkt alleen als je de cookies (eenmalig) accepteert: www.debibliotheekaanzet.nl.”

Samen doen

Omdat een goed begin het halve werk is, heeft de bibliotheek al een aantal mooie activiteiten op de planning staan. Schuif op 2 december om 20.00 uur gezellig aan bij onze digitale Meet-up met het thema ‘Solidair: de kracht van het samen doen’. Hierbij gaat de bibliotheek onder andere in over waarom solidair zijn voor elkaar zo verbindend en krachtig werkt. En op 11 en 12 december is er het ‘Kerstster Festival Live’. Deze tweedaagse livestreamsessie is te volgen via het Youtube-kanaal AanZet live. Kijkers kunnen een eigen kerstnummer schrijven samen met de muzikanten van Hollands Diep.