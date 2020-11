Weekendafsluiting A15 tussen knooppunten Deil en Gorinchem

REGIO • Rijkswaterstaat voert van zaterdag 28 november tot maandag 30 november asfalteringswerkzaamheden uit op de A15 vanaf knooppunt Deil tot en met knooppunt Gorinchem in de richting van Rotterdam. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd van twintig tot dertig minuten.

Van zaterdagavond 28 november 22.00 uur tot maandag 30 november 05.00 uur in de ochtend is de A15 afgesloten vanaf knooppunt Deil tot en met knooppunt Gorinchem in de richting van Rotterdam.

Omleidingen

Omleiding op het lokale wegennet: Het verkeer dat van de toeritten Arkel en Leerdam gebruik maakt, wordt omgeleid via de N830 en de stad Gorinchem naar toerit Gorinchem op de A15. Dit levert een extra reistijd op 10 tot 15 minuten.

Omleiding op het rijkswegennet: In noordelijke richting over de A2 en A27 en in zuidelijke richting over de A2, A59 en de A16. De extra reistijd is voor beide omleidingen 20 tot 30 minuten.

Gele borden en informatiepanelen langs en boven de weg geven de omleidingsroutes aan. Weggebruikers moeten rekening houden met maximaal dertig minuten extra reistijd.