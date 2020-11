Plaquette bij verzamelgraven in Molenlanden

MOLENLANDEN • Bij de verzamelgraven op de begraafplaatsen in Molenlanden zal een plaquette worden geplaatst met de naam, geboorte- en overlijdensdatum van de overledenen die er begraven liggen. ‘Tenzij de familie heeft aangegeven er geen prijs op te stellen’.

Die zinsnede in het door SGP, CU, CDA, VVD en Progressief Molenlanden ingediende amendement was voor DoeMee! Molenlanden reden er niet mee in te stemmen. “We zijn zeker niet tegen de plaquettes”, legde Carla Fenijn uit. “Maar wat doe je als er bij voorbeeld geen nabestaanden bekend zijn? Dan heb je dus geen toestemming. Het gebrek aan keuzevrijheid gaat ons te ver.”

Een situatie die zelden voorkomt, betoogden de andere fracties, die achter hun amendement bleven staan. ‘Een gedenksteen getuigt van respect voor hen die ons zijn voorgegaan en houdt de herinnering aan ons voorgeslacht levend’.