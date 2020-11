Webshop Slimme Dingen opent ‘stenen winkel’ in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • Arno en Christine Franken van de succesvolle webshop Slimme Dingen openden deze week officieel een ‘stenen winkel’ in Bleskensgraaf. Daar kan iedereen terecht voor producten en advies over domotica: handige digitale toepassingen die een woning comfortabeler, veiliger en duurzamer maken.

De thermosstaat vanaf een verjaardag een paar graden hoger zetten omdat je zo naar huis gaat. Vanaf je vakantieadres zien wie er aanbelt en diegene vertellen dat het pakketje bij de buren kan worden gebracht. Zonwering die bij voldoende zonlicht automatisch naar beneden gaat. Nee, domotica is niet iets van de toekomst.

Arno Franken: “We zitten middenin de fase waarin het een vanzelfsprekend onderdeel van het dagelijks leven wordt. Het zorgt voor comfort, energiebesparing en veiligheid. Deels is het luxe: je elektrische deken via de app alvast aanzetten voordat je naar bed gaat. Maar je kunt ook denken aan een oudere die zelf de gordijnen niet meer kan openen en daarvoor op de thuiszorg moet wachten. Met domotica kun je dat automatisch laten gebeuren.”

Tools

De ondernemer en eigenaar van het bedrijf Cyber Cloud, sinds ruim een jaar inwoner van Bleskensgraaf, zette samen met zijn vrouw Christine (oorspronkelijk als hobby) de webshop Slimme Dingen op. Online kun je daar alle mogelijke tools op het gebied van domotica vinden.

Het bleek een groot succes en daarmee groeide de behoefte aan een plek waar je kon laten zien hoe één en ander werkte. Klanten de kans geven zelf te ervaren wat de meerwaarde is van domotica: dat is dan ook de belangrijkste rol van de winkel aan de Graafstroomstraat 2, die op woensdag, donderdag en vrijdag opengaat.

“De grootste drempel voor mensen om hieraan te beginnen is het idee dat het te moeilijk voor hen is”, knikt Arno Franken. “Maar het gebruiksgemak is in de loop van de jaren zoveel verbeterd dat praktisch iedereen hiermee om kan gaan. Iedereen is welkom in onze winkel om dat in de praktijk te zien.”

Meer informatie: www.slimmedingen.nl