Woningnood Ameide uitvoerig besproken tijdens inspreekavond

AMEIDE/VIJFHEERENLANDEN • Afgelopen dinsdagavond was verenigingsgebouw De Hoven de locatie voor een inspreekavond over de woningnood en de vraag naar starterswoningen in Ameide. Zowel inwoners als politici waren daarbij aanwezig.

De avond was het gevolg van eerdere succesvolle pogingen om het thema onder de aandacht te brengen. De verschillende ‘partijen’ kregen alle gelegenheid om hun zegje te doen en met elkaar in gesprek te gaan.

Na een korte introductie werd de avond verdeeld in meerdere vragen, waar iedereen op kon reageren. Bij de vraag ‘wat is het probleem?’ legde één van de inwoners direct zijn vinger op de zere plek. ‘’De laatste 3 à 4 jaar ben ik op zoek gegaan naar een starterswoning. In die tijd zijn de huizenprijzen fors gestegen. Tegen de tijd dat je bij een huis kijkt zijn er al meerdere mensen die de vraagprijs met vijftienduizend euro overbieden. Dan is het niet zo aantrekkelijk meer om je in de schulden te steken. Ik verdien niet slecht en heb een spaarpotje, maar heb nog steeds geen mogelijkheid op een huis. Dan is er iets niet goed.’’

De aanwezige wethouder Huib Zevenhuizen reageerde op de geschetste situatie: ‘’Het is een probleem dat nationaal speelt. Dat betekent niet dat we er hier niks aan moeten doen. Tuurlijk niet, maar dat gebeurt ook. In de woonvisie staat beschreven wat we allemaal gaan doen. We zijn echt wel bezig. Aan de andere kant: het is een vrije markt. Daar kun je wel wat in proberen te regelen, maar daar zullen we naar moeten kijken.’’

Bouwen

Voor CDA-raadslid Maria de Jong is maar één oplossing mogelijk: ‘’Voor een dorp als Ameide is bouwen nu ontzettend belangrijk. We moeten er in z’n geheel voor zorgen dat iedereen die hier wil blijven wonen, dat ook kan doen. De oplossing daarvoor is bouwen, bouwen, bouwen.’’

Burgemeester Sjors Fröhlich, die naar eigen zeggen vooral aanwezig was ‘om te luisteren’, erkende die oplossing, maar wel met een kanttekening: ‘’Natuurlijk moeten we bouwen, maar de gemiddelde tijd van een volledig bouwproject is vijftien jaar. Dat betekent dat men niet van dit college kan verwachten dat er binnen anderhalf jaar nieuwe woningen staan. We zijn ongelooflijk hard bezig en nemen dit ontzettend serieus, maar het heeft tijd nodig.’’

Locatie ‘De Kandelaar’

Een veelbesproken plek met betrekking tot het onderwerp was locatie ‘De Kandelaar’, verwijzend naar de oude basisschool. Eerder gaf de gemeente al aan daar plek te willen bieden aan maximaal 22 huizen, waarvan dertig procent voor sociale koop- of huurwoningen.

Aan dat plan houdt de gemeente vast, legt Zevenhuizen uit: ‘’Dat is en blijft het plan, maar we zetten in op een gevarieerd bouwprogramma. Dat is de vraag aan ontwikkelaars. Zij zijn ook niet doof en horen deze problematiek ook. Ik ben ervan overtuigd dat dat goed komt, maar deze ontwikkelingen kosten tijd.’’

Ook hij opperde vooral dat tijd een belangrijke rol speelt: ‘’Als we nu zeggen dat er gebouwd moet worden, betekent dat niet dat er morgen een huis staat. We hebben de urgentie op ons netvlies, maar we hebben ons als gemeenteraad ook aan bepaalde regels te houden.’’

Gesprek

Meerdere malen werd het belang van het gesprek onderstreept, zo ook door burgemeester Fröhlich: ‘’Ik ben blij met deze avond. Het is goed om te horen wat er leeft, maar het is vanuit onze kant goed om aan te geven wat er al speelt. Ik ben blij dat beide kanten dat duidelijk hebben kunnen maken.’’

Hij benadrukt dat er rondom de woningnood in Ameide, maar ook in de gehele gemeente, geen sprake is van tegengestelde belangen: ‘’We staan niet tegenover elkaar, maar met elkaar. Noem mij één reden waarom wij niet zouden willen dat mensen in Ameide een huis kunnen kopen. We zitten op hetzelfde spoor. Het is belangrijk dat we geen tegenstellingen creëren. Een spandoek meer of minder is prima, maar uiteindelijk gaat het erom dat we hetzelfde willen. Daar moeten we het over hebben.’’

Wim van Dijk, fractievoorzitter van VHL Lokaal, besloot de bijeenkomst met een oproep aan de jongeren: ‘’Jongens, trek aan de bel. Schroom niet. Stomme vragen bestaan niet, alleen stomme antwoorden. Ik reken op jullie.’’