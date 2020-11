Wethouder wil met waterschap en Geschiedkundige Vereniging in gesprek over Pinkeveersebrug

MOLENLANDEN • Esther Renes, één van de initiatiefnemers van de gestarte online-petitie, heeft dinsdagavond raad en college van de gemeente Molenlanden 942 handtekeningen vóór het behoud van de huidige, authentieke Pinkeveersebrug aangeboden. Wethouder Johan Quik zegde haar toe hierover met de initiatiefnemers, waterschap Rivierenland en de Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen in gesprek te gaan.

De Pinkeveersebrug is een oude tolbrug. “Niet zomaar een brug. Waterschap, gemeente en erfgoedcommissie lijken dat vergeten te zijn”, aldus Renes. De ondertekenaars zien de brug als cultureel erfgoed, blijkt uit de reacties. “Onderhoud is een verplichting, verwaarlozing een schande.”

Staal een brug te ver

Het waterschap wil de huidige brug vervangen door een stalen brug. “Een onbegrijpelijke, onnavolgbare en bedroevende handelwijze van het waterschap”, vindt voormalig raadslid Esther Renes. “Staal is een brug te ver.”

Verbaasd

Wethouder Johan Quik zei blij te zijn met de reacties vanuit de inwoners. “Ook wij koesteren onze monumenten.”

Wel toonde Quik zich verbaasd over de opstelling van de Geschiedkundige Vereniging. “Ik dacht echt dat we een gedragen oplossing (een t.o.v. het eerste ontwerp bredere brug, RdB) hadden. Maar kennelijk is dat toch niet het geval.” Waarop de wethouder toezegde het gesprek met alle betrokken partijen te zullen aangaan om te bezien of het mogelijk is tot consensus te komen.