Geen verbod op drones boven molengebied Kinderdijk

ALBLASSERWAARD • Een verbod om met drones boven de molens van Kinderdijk te vliegen is juridisch niet mogelijk. Dat deelde het college van Alblasserdam deze week mee aan de gemeenteraad.

Vanuit de Alblasserdamse raad bestond - net als in Molenlanden - de wens om artikelen in de APV op te nemen die zagen op het instellen vaneen droneverbod boven het molengebied Kinderdijk. ‘Dit is echter juridisch gezien niet mogelijk’, stellen burgemeester en wethouders.

De gemeente heeft geen bevoegdheid over het luchtruim. ‘Anderzijds wordt op Europees enl andelijk niveau regels gesteld over dronegebruik waarbij geen mogelijkheid wordt geboden voor gemeenten om eigen regels te stellen. Het opnemen van dergelijke regels zou dus in strijd zijn met hogere regelgeving.’

Natura 2000-gebied

Navraag bij de gemeente Molenlanden heeft uitgewezen dat zij (uiteindelijk) ook geen verbodsbepaling heeft opgenomen met dezelfde argumentatie. Het molengebied Kinderdijk wordt echter wel aangemerkt als Natura 2000-gebied.

‘Hierdoor gelden er zwaardere regels voor het vliegen met drones en moet (hoogstwaarschijnlijk) ook een vergunning worden aangevraagd wanneer men hier overheen wil vliegen met drones. De bevoegdheid hieromtrent is echter belegd bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).’

Bewustwordingscampagne

In 2018 ging op initiatief van de gemeentes Alblasserdam en toen nog Molenwaard een bewustwordingscampagne van start om vliegen met drones boven de Kinderdijkse molens te ontmoedigen. Aanleiding was de grote mate van overlast die de bewoners van de molens ervoeren.

Hoewel de gemeenten mogelijkheden heeft om op te treden tegen dronegebruikers die overlast veroorzaken, boden zowel de lokale als de landelijke wetgeving nog onvoldoende ruimte om drones in zijn geheel uit Werelderfgoed Kinderdijk te weren.

Ministeries

Daarom had de gemeente Molenwaard de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Justitie en Veiligheid in 2018 gevraagd te onderzoeken of de huidige regelgeving rondom het gebruik van drones aangepast kan worden. Het leidt uiteindelijk dus niet tot een verbod.