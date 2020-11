Geen verbod op carbidschieten in Molenlanden

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden gaat het carbidschieten tijdens de jaarwisseling niet verbieden. Wel is schieten binnen de bebouwde kom niet toegestaan.

Eerder deze week werd bekend dat er geen landelijk verbod zou komen. Meerdere gemeenten verbieden het carbidschieten dit jaar wel, waaronder Dordrecht.

In verband met de coronamaatregelen geeft het college van Molenlanden deze jaarwisseling geen ontheffing af voor schieten binnen de bebouwde kom.

Strenge voorwaarden

‘Schieten met carbid mag dus alleen buiten bebouwde kom’, laat de gemeente weten. ‘Er zijn strenge voorwaarden aan verbonden. Schieten mag alleen tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 2.00 uur van het daarop volgende jaar. Verder mag men bijvoorbeeld niet schieten met harde materialen, zoals metalen busdeksels.’

Molenlanden zorgt voor communicatie waarbij aandacht is voor regels in ons gebied. Die bestaat uit persoonlijke communicatie met initiatiefnemers, via het eigen netwerk en via lokale media als de gemeentepagina en social media.