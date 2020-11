Lunchtennis bij TC Meerkerk

MEERKERK • Omdat veel mensen momenteel thuiswerken en hele dagen achter de laptop zitten zonder buiten te komen, biedt TC Meerkerk vanaf woensdag 25 november Lunchtennis aan.

Tussen 12.00 en 13.00 uur kan iedere thuiswerkende Meerkerker op woensdag en vrijdag een kleine drie kwartier komen tennissen. Voor rackets en ballen wordt gezorgd.

Opgeven of meer info via lunchtennis@tcm-meerkerk.nl, andere dagen in overleg. De coronaregels voor sporten in groepen worden door TCM nageleefd.