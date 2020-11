Geen peuterinloop, maar ouders wel welkom op de Springplank

MEERKERK • Ook in deze tijd met het coronavirus worden de deuren van de openbare basisschool De Springplank in Meerkerk, met inachtneming van de gestelde maatregelen, na schooltijd opengezet voor een rondleiding voor nieuwe ouders.

Locatiecoördinator Michel Pruijmboom: “Omdat het helaas nu niet mogelijk is om onze bekende peuterinlopen te organiseren, is een goed beeld krijgen van De Springplank erg belangrijk. Ouders hebben in Meerkerk een keuze en dat moeten we vooral blijven koesteren.”

De Springplank is een eigentijdse openbare basisschool waar elke dag zo’n 120 leerlingen les krijgen van een enthousiast team van leerkrachten. De leerlingen komen uit Meerkerk, maar ook ouders uit omliggende dorpen kiezen steeds vaker bewust voor het openbare onderwijs van de school. Het belangrijkste uitgangspunt is dat de leerlingen veel leren en bovendien met plezier naar school gaan. Het betrokken team wil de ontwikkeling van de zelfstandige leerhouding van ieder kind op een zo hoog mogelijk niveau brengen.

“In onze kleuterklas werken we thematisch en zorgen we voor een rijke leeromgeving waarin kinderen spelenderwijs de wereld om hen heen ontdekken”, zegt leerkracht en intern begeleider Nadia Lodder.

Op De Springplank is, naast de dagelijkse lessen en activiteiten, veel aandacht voor het welbevinden van de leerlingen. Michel Pruijmboom: “We zijn sinds vorig schooljaar officieel een ‘Gezonde School’ met een certificaat op het gebied van welbevinden.”

Het fijne schoolklimaat waaraan wordt gewerkt op De Springplank wordt op de school samengevat in één woord: S.T.O.E.R. Dat staat voor ‘Samen maken we de school (en de maatschappij!), zijn we Trots op wie we zijn, mogen Onszelf zijn, zijn Eerlijk en hebben Respect voor elkaar’.

“Vanaf groep 5 werken we doelgericht met onze leerlingen. Hiervoor gebruiken we voor de kernvakken de software van Snappet. Onze leerlingen hebben een eigen laptop waarop Snappet te gebruiken is en de leerkracht houdt de voortgang nauwlettend in de gaten en past de instructies hierop aan”, aldus leerkracht en intern begeleider Natalie van Beusekom.

Michel Pruijmboom gaat verder: “Onze leerlingen verlaten na 8 jaar De Springplank met een sterke basis en een stevige fundering voor de rest van hun schoolcarrière. We geven onze leerlingen oplossingsgerichtheid, eigenaarschap en zelfstandigheid mee. Daar zijn we ongelofelijk trots op.”

Basisschool De Springplank maakt deel uit van O2A5; een onderwijsstichting met 25 openbare basisscholen in de gemeenten Molenlanden, Vijfheerenlanden en West Betuwe. Ook in coronatijd zijn nieuwe ouders/verzorgers welkom voor een rondleiding na schooltijd, op afspraak en volgens de geldende coronamaatregelen. Kijk voor meer informatie op www.despringplankobs.nl of bel naar 0183-351788.