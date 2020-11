Middelbare scholen organiseren open dagen online

PAPENDRECHT/SLIEDRECHT • De drie scholen voor voortgezet onderwijs in Papendrecht en Sliedrecht hebben gezamenlijk besloten om de richtlijnen van het ministerie van Onderwijs en de VO-raad volledig te volgen. Dat betekent dat ze hun informatieavonden voor ouders van groep 8-leerlingen online organiseren. Datzelfde geldt vooralsnog ook voor de open dagen in januari.

De scholen waarom het gaat, zijn CSG De Lage Waard, het Willem de Zwijger College (met vestigingen in Papendrecht en Hardinxveld) en het Griendencollege en de Sprong.

Normaal gesproken bezoeken in januari duizenden leerlingen (en hun ouders) uit het basisonderwijs de open dagen van middelbare scholen om kennis te maken met de verschillende mogelijkheden binnen het voortgezet onderwijs in de regio. Mede op grond van de open dag bepalen de leerlingen hun schoolkeuze. Door de coronamaatregelen, bevestigd in de persconferentie van 17 november 2020, is de kans echter zeer klein dat scholen in het nieuwe kalenderjaar grote groepen mensen in hun school kunnen ontvangen met de beperkende maatregelen.

“We hebben daarom in goed overleg met de drie scholen in de regio afgesproken om géén open dagen in het schoolgebouw te organiseren, maar uit te wijken naar online activiteiten”, aldus Kees Kloet, rector-bestuurder van het CSG De Lage Waard.

Grote samenkomst

“We vinden het natuurlijk ontzettend jammer dat we de toekomstige leerlingen met ouders niet op onze open dagen kunnen ontvangen, maar we moeten de veiligheid en gezondheid van ouders, leerlingen en natuurlijk ook onze eigen medewerkers in acht nemen en dan is een dergelijk grote samenkomst van mensen simpelweg niet te organiseren”, aldus Aat van Genderen van het Willem de Zwijger College.

Dit neemt echter niet weg dat de scholen van alles gaan ontplooien om basisschoolleerlingen alsnog op een leuke manier te laten kennismaken. Nick van Bennekom van het Griendencollege: “Ook online kun je op creatieve wijze je school introduceren. Uiteraard kun je met presentaties en filmpjes veel vertellen en laten zien, maar elke school zal proberen om ook écht de sfeer en het ‘gevoel’ van de eigen school goed over te brengen.”

Online activiteiten

Jaarlijks stemmen de middelbare scholen in de regio hun open dagen op elkaar af en dat gebeurt nu ook voor de online activiteiten die georganiseerd gaan worden. CSG De Lage Waard organiseert 26 november en 7 december een online informatieavond voor ouders en start in januari 2021 met online kennismakingsactiviteiten voor leerlingen. Het Griendencollege heeft ook in januari diverse online kennismakingsactiviteiten en het Willem de Zwijger College zal in de laatste weken van januari met verschillende activiteiten ouders en leerlingen kennis laten maken met de school.

De exacte invulling van deze (online) activiteiten maken de scholen de komende weken bekend op hun website en via de social media. Mocht de situatie in januari toch meer coronaproof zijn, dan gaan de scholen opnieuw met elkaar in gesprek over de mogelijkheden van fysieke open dagen.

Proeflessen

Het Griendencollege heeft wel proeflessen gepland. Deze gaan vooralsnog gewoon door! Vanwege de coronaregels kunnen ouders helaas niet in de school komen. Als de groep-8 kinderen worden afgezet (of ze komen op de fiets), dan worden ze opgevangen door collega’s en leerlingen van de desbetreffende school die hen de weg wijzen en verder begeleiden. De groep 8-kinderen hoeven geen mondkapje op. Natuurlijk houden de scholen zich aan alle richtlijnen van het RIVM.