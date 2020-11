Bedrijfsbezoeken in Molenlanden op de Dag van de Ondernemer

MOLENLANDEN • Op de Dag van de Ondernemer brachten burgemeester en wethouders van de gemeente Molenlanden een bezoek aan een zestal bedrijven in de gemeente om hun waardering uit te spreken voor hun lef, doorzettingsvermogen en hun bijdrage aan een sociaal en ondernemend Molenlanden.

Burgemeester Theo Segers ging langs bij Nijs Stam, eigenaar van computerwinkel Stacom in Nieuw-Lekkerland. Nijs is ook secretaris van ondernemersvereniging Nieuw-Lekkerland en van de winkeliersvereniging. Samen maakten ze een rondje langs de andere winkeliers op het Kleyburgplein.

Wethouder Johan Quik sprak met Fabian en Mar van Aalburg van Van Houwelingen Tweewielers in Arkel en hielp mee bij de reparatie van één van de fietsen.

Arco Bikker maakte kennis met Samantha Boeren van de Heerlijke Taart. Zij is sinds een aantal maanden gevestigd in Nieuwpoort maar kan helaas haar horecagedeelte nog niet gebruiken en heeft minder bestellingen voor bruiloften en feesten. Dit lost zij oa op door workshops op kinderfeestjes te verzorgen.

Ook Pro’mes Event Supplies voelt de gevolgen van de coronamaatregelen. Dit bedrijf verzorgt tijdsregistratie en medailles bij grote sportevenementen en marathons. Wethouder Sport Bram Visser sprak met eigenaar Barend den Ouden over hoe zij hierop reageren. Lizanne Lanser werd warm onthaald op dagboerderij De Hoeff van Syndion in Giessenburg. Gerde Heffels leidde haar rond en Lizanne sprak met diverse cliënten. Helaas is de winkel en de lunchroom voorlopig gesloten en kan vanwege corona een aantal cliënten niet naar de dagbesteding komen.

Wethouder Teunis Jacob Slob zou een bezoek brengen aan bakkerij Van der Grijn op industriepark Gelkenes maar was helaas verhinderd doordat zijn dochter verkoudheidsklachten kreeg. Accountmanager bedrijven Louisa Broens van de gemeente Molenlanden mocht hem vervangen en kreeg van Arto van der Grijn een uitgebreide rondleiding door de bakkerij en mocht drie chocoladeletters spuiten voor haar kinderen.

Alle bezochte bedrijven kregen een cadeaupakket van Pak het uit om ze te bedanken voor hun gastvrijheid.