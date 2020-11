Leuk alternatief voor de intocht: digitale Sinterklaasbingo in Streefkerk

STREEFKERK • Het ene na het andere scenario voor de Sintintocht in Streefkerk kon bij PJG Entertainment vanwege de coronamaatregelen de prullenbak in. Bleef over: een digitale Sinterklaasbingo.

Met tientallen deelnemers en een Sint die achter de bingoballetjes uitstekend op dreef was, werd het een doorslaand succes.

Eén van de Pieten bezorgde de cadeautjes op de fiets bij de winnaars thuis.