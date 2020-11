Lexmond aan de slag met #kerstinvijfheerenlanden

LEXMOND • Dit jaar géén kerstnachtdienst in een volgepakt Lux Mundi. ‘Maar wat dan wel?’ Met die vraag startte de evangelisatiecommissie van Lux Mundi dit jaar de voorbereidingen voor Kerstnacht 2020.

Al brainstormend kwamen verschillende gedachten aan Kerst voorbij. Ontmoetingen rond de tafel, vertrouwde kerstliederen uit de kerstnacht, het wonderlijke verhaal wat zich in die kerstnacht afspeelde in en rond de kerststal. Gesproken werd over de betekenis van Kerst in 2020. Maar ook werden genoemd; versierde huizen en ramen en kerstpost waarmee je de ander het goede wenst.

Vanaf eerste Advent zal Kerst steeds meer zichtbaar worden op straat in het dorp Lexmond, maar ook online en in huizen en ramen in de dorpen in de regio. Engelen wijzen de weg door achter ramen te verschijnen. Zij versturen post of brengen hun boodschap zelfs tot aan de voordeur.

Iedereen wordt dan ook opgeroepen om samen op weg naar Kerst te gaan. Via deze oproep en de komende tijd via social media wordt iedereen uitgenodigd om mee te doen. Samen bouwen aan een kerststal of samen op engelentocht. Elkaar via post en online inspireren en bemoedigen. Samen het verhaal van Kerst zichtbaar maken op de dorpen en in de huizen.

“Misschien klinkt het nu nog wat cryptisch, maar hou vooral de communicatiekanalen in de gaten!”, melden de organisatoren. Op social media wordt gewerkt met de hashtags #kerststalinvijfheerenlanden en #kerstinvijfheerenlanden. Online is Lux Mundi te vinden op www.lux-mundi.nl, www.facebook.com/luxmundilexmond, www.instagram.com/luxmundilexmond, www.youtube.com/luxmundilexmond. Ook zonder lidmaatschap van deze platforms kan een kijkje genomen worden en is vermeld hoe iedereen mee kan doen.