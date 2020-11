Mooi Molenlanden Taart naar Eetcafé Olt Ghiessen

• Op de Dag van de Ondernemer hebben Gerrit en Gerda van den Heuvel, eigenaren van eetcafé Olt Ghiessen in Giessen-Oudekerk, de Mooi Molenlanden Taart in ontvangst mogen nemen. (Foto: Aangeleverd)

GIESSEN-OUDEKERK • Op de Dag van de Ondernemer hebben Gerrit en Gerda van den Heuvel, eigenaren van eetcafé Olt Ghiessen in Giessen-Oudekerk, de Mooi Molenlanden Taart in ontvangst mogen nemen. Zij kregen deze taart naar aanleiding van de oproep van VVD Molenlanden op Facebook en Instagram om een ondernemer in deze coronatijd een hart onder de riem te steken.

Door de coronamaatregelen zijn Gerda en Gerrit niet bij de pakken neer gaan zitten, maar bedenken zij allerlei alternatieven. Een voorbeeld is hun bezorgdienst ‘Meals on Wheels’. Ook organiseren zij op zaterdag 28 november samen met Welkoop en Wijn- en drankenhandel Fred van den Heuvel een coronaproof kerstevent. Het zijn geen makkelijke tijden voor hen. Daarom werd het hart onder de riem erg op prijs gesteld.