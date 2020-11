Nieuwe virtuele onthulling van Lionsgedicht in de polder

REGIO • In de serie Dichterbij de Polder heeft Lionsclub Alblasserwaard Souburgh een nieuw gedicht virtueel onthuld. Het gaat om het gedicht ‘Ammerse Boezem, Achterland’ van Roelof ten Napel.

Hij neemt bezoekers mee naar de oever van de Ammerse boezem met de mystieke naam Achterland. Klik op de link naar het Youtubekanaal van de Lionsclub: https://youtu.be/DgNZtDgRqxk en ‘Het gedicht wacht op u’.

Roelof ten Napel (Joure, 1993) is schrijver, dichter en essayist. Hij debuteerde met Constellaties (2014) en was in 2015 laureaat van het C.C.S. Crone-stipendium. In 2016 was hij één van de debutanten in de selectie van het Nederlands Letterenfonds. Daarna verscheen zijn roman Het leven zelf (2017), dat genomineerd werd voor het Beste Boek voor Jongeren. Zijn poëziedebuut, Het woedeboek (2018), werd genomineerd voor zowel de Grote Poëzieprijs, de C. Buddingh’-prijs en de Poëziedebuutprijs Aan Zee. In 2020 verscheen zijn tweede bundel, In het vlees. Recent verscheen zijn tweede roman, Een zoon van. Werk van zijn hand verscheen in verscheidene literaire tijdschriften. NRC Handelsblad noemde hem ‘Eén van de grootste jonge schrijvers van het moment.’

Het gedicht is te vinden nabij de Achterlandse Molen, Molenkade 5, 2964LB Groot-Ammers, langs het fietspad richting Groot-Ammers. Per auto alleen te bereiken via de Achterweg, want de Molenkade is een fiets- en wandelweg.