Huis van de Waard Brandwijk met Repair Café

BRANDWIJK • In verenigingsgebouw De Overstap aan de Kerkweg 10 in Brandwijk wordt op woensdag 9 december van 09.30 tot 12.00 uur weer Huis van de Waard gehouden. Er is een inloop met een kopje koffie en/of praatje met een vrijwilliger. Ook kunnen bezoekers een spelletje doen of creatief bezig zijn. Tevens is er deze ochtend Repair Café. Kapotte spullen en apparatuur kan gebracht worden voor reparatie. Info Anie de Visser. 0184-641941 of www.huisvandewaard.nl.