In 2021 uitgewerkt voorstel kinderburgemeester Molenlanden

MOLENLANDEN • Het benoemen van een kinderburgemeester in Molenlanden laat nog even op zich wachten. “Maar uitstel is zeker geen afstel”, verzekerde burgemeester Theo Segers.

Met name de SGP wilde het college donderdagavond aan een eerder aangenomen motie houden. Het college had laten weten in ‘coronatijd’ aan de benoeming van een kinderburgemeester geen prioriteit te geven.

Een argument waar Wietse Blok niet van onder de indruk was. “U heeft genoeg tijd gehad om er werk van te maken. Neemt u de motie wel serieus?”

Niet alleen meehobbelen

Dat laatste is volgens burgemeester Segers zeker het geval. “Ik snap uw pleidooi heel goed. Alleen is het wachten op het juiste moment. Er is ambtelijke capaciteit voor nodig. De invulling van het benoemen van een kinderburgemeester is niet alleen meehobbelen met de burgemeester. Er zit meer achter, het moet ook echt een inhoudelijke rol zijn.”

Blok: “Dat klinkt als een stap in de goede richting, alleen horen we dit al twee jaar. Wanneer ontstaat die ruimte dan?”

Toezegging

Burgemeester Theo Segers beloofde in 2021 met en uitgewerkt voorstel te komen. Een preciezere tijdsaanduiding wenste hij er niet aan te hangen.

Voor de SGP was deze toezegging voldoende. Wietse Blok: “Hier kunnen we mee akkoord gaan, een voorgenomen amendement houden we in onze zak.” Om er nog aan toe te voegen: “Maar volgend jaar rondom de kadernota komen we er zeker op terug.”