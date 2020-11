Mogelijk meer subsidie voor EHBO in Molenlanden

MOLENLANDEN • Mogelijk zit er voor de EHBO-verenigingen in Molenlanden een hogere waarderingssubsidie in het vat. In het collegevoorstel krijgen ze 4500 euro te verdelen, maar sommige partijen in de gemeenteraad vinden dat wat karig.

Een amendement in de besluitvormende raad is dan ook niet uitgesloten. Onder meer ChristenUnie en DoeMee! gaan hierover in overleg.

Het nieuwe subsidiebeleid heeft in de raad veel draagvlak, zo bleek donderdagavond tijdens de commissievergadering. Slechts enkele verenigingen gaan er (stevig) op achteruit. Zij kunnen op een overgangsregeling rekenen. Over de ‘bruidsschat’ die de Giessenlandse voetbalverenigingen destijds hebben gekregen, zal in een later stadium nog worden gesproken. Wethouder Bram Visser: “Dit komt terug als de accommodatiesubsidie wordt behandeld.”