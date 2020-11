Raad Molenlanden: bibliotheekvisie moet beter

MOLENLANDEN • De gemeenteraad van Molenlanden liep donderdagavond niet over van enthousiasme voor de bibliotheekvisie. Er zal een verbeterd plan moeten komen, was de unanieme conclusie. Huiswerk dus voor wethouder Johan Quik.

De notitie is grofweg gebaseerd op de huidige situatie in voormalig Giessenlanden en Molenwaard. Nieuw-Lekkerland, Groot-Ammers, Nieuwpoort/Langerak en Bleskensgraaf hebben een bibliotheekvoorziening, in Arkel en Giessenburg zijn afhaalpunten van Bibliotheek Aanzet plus aanbod op de meeste basisscholen.

In de nieuwe situatie in Molenlanden zou dit uitgebreid moeten worden met onder meer:

• Bibliotheek op School in de hele gemeente.

• Bieb in het Noorderhuis in Noordeloos (financiering voor drie jaar uit de ‘Asscher-gelden’).

• Afhaalpunten Arkel en Giessenburg uitbreiden met collectie voor 0-4 jarigen.

• Thuisbrengservice voor geheel Molenlanden.

• In twee kernen pilot met zelfbedieningspunt.

Boeken op de plank

Namens Dorpskamer Giessenburg wendde Ria van Wijngaarden zich tot de raad. “We willen boeken op de plank.” Ze pleitte voor een wisselcollectie. “Noem het afhaalpunt +. Maar we zouden ook best een servicepunt willen worden.” Ook inwoners van Giessen-Oudekerk, Hoornaar en Schelluinen komen voor hun boeken naar Giessenburg.

Rol Aanzet

Jan Lock plaatste onder meer kanttekeningen bij het proces. “Aanzet heeft het onderzoek gedaan, maar gaat ook leveren. Waarom geen andere partijen mee laten kijken?” Dat is wel gebeurd, volgens wethouder Quik. “We hebben het met een heleboel partners gedaan, het is niet de visie van één organisatie.”

Sleutelen

“Er valt nog het nodige aan te sleutelen”, stelde ook Sanne Zijlstra (CU) vast. “De verdeling over Molenlanden is niet goed. Hoe zou u het hebben ingetekend als u een lege kaart zou hebben gehad?” Quik: “Misschien wel anders, maar we hebben nu eenmaal te maken met lopende verplichtingen.” Daar prikte Zijlstra doorheen. “Wat is het nut van een visie ontwikkelen als dit het uitgangspunt is? We moeten juist toewerken naar een gewenste situatie. Op bepaalde locaties iets meer, elders iets minder. Dan hoeft het per saldo niet meer te kosten.”

Uitstel

Ruud van Rijn (DoeMee!) voelde tijdsdruk. “Gaan we er dinsdagavond over beslissen, of stellen we het een paar maanden uit?” Unaniem werd voor de laatste optie gekozen. Lock: “Op weg naar bibliotheek 3.0.” En Ferry van de Koelen (Progressief Molenlanden): “We verwachten de volgende keer een volwassen en voldragen stuk.”