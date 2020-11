Mondkapjes verplicht in de regionale bibliotheek

REGIO • De Bibliotheek AanZet opende op donderdag 19 november voor de tweede keer dit jaar haar deuren weer na een tijdelijke sluiting. Iedereen is weer welkom, maar er zijn regels. Zo is het vanaf 13 jaar verplicht om een mondkapje te dragen.

De bibliotheek probeert zo snel mogelijk overal weer open te gaan volgens de reguliere openingstijden. Helaas is dit nu nog niet mogelijk voor sommige vestigingen. Aangeraden wordt om voor een bezoek een kijkje te nemen op de website: www.debibliotheekaanzet.nl/vestigingen. Hier staan altijd de meest actuele openingstijden per vestiging.

Bij binnenkomst worden bezoekers geregistreerd. De gegevens worden na 21 dagen vernietigd maar kunnen in de tussentijd gebruikt worden voor een contactonderzoek.

Activiteiten starten weer

Ook de activiteiten starten we weer op. Uiteraard volgens de richtlijnen van het RIVM. Vooraf registreren voor activiteiten is verplicht. Dit kan online of aan de deur. De activiteiten duren maximaal 2 uur. Per activiteit mogen maximaal 30 mensen meedoen. Dit is inclusief kinderen en begeleiders. Deelnemers zijn verplicht een winkelmandje te pakken. Bij activiteiten voor kinderen tot en met 6 jaar is maximaal één ouder of begeleider per kind welkom. Bij activiteiten voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar mogen geen ouders of begeleiders aanwezig zijn. Zij mogen in de tussentijd natuurlijk wel de bibliotheek bezoeken.

Voor wie liever thuisblijft, is er de virtuele vestiging. Hier zijn onder andere meer dan 28.000 e-books en bijna 4000 luisterboeken te vinden. Ook zijn er regelmatig online activiteiten. Voor meer informatie: www.debibliotheekaanzet.nl/activiteiten.

Afhaal- en bezorgservice

Nu alle vestigingen weer open zijn, wordt er gestopt met de afhaalservice van gereserveerde boeken. De bezorgservice blijft beschikbaar voor kwetsbare doelgroepen en zorgprofessionals. Voor meer informatie hierover: www.debibliotheekaanzet.nl/haal-de-bieb-in-huis.