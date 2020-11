Met Tim Hartman Europa rond in 555 quizvragen

ARKEL • Wat doet een journalist in coronatijd als zijn opdrachten opdrogen? In het geval van Tim Hartman: een quizboek samenstellen. In de laatste week van november komt het uit.

Sportjournalist Tim Hartman (26) uit Arkel, werkzaam voor onder meer Voetbal International en het Algemeen Dagblad (ook in onze regio), liep al langer met het idee rond richting het EK-voetbal 2020 een voetbalquizboekje uit te geven. Maar toen kwam de coronapandemie. En ging er een streep door het EK, dat is verplaatst naar volgend jaar. "Het voetbal kwam afgelopen voorjaar helemaal stil te liggen. Het boekje dat ik voor ogen had, had weinig zin meer. Dat komt nog wel een keer."

Timing

De coronacrisis raakte Tim Hartman in economische zin ook persoonlijk. "Ik had weinig meer te doen en je moet jezelf toch een beetje vermaken..." Het vormde de aanzet tot 'Reiseditie | Europa - rondreis in 555 quizvragen'.

"Ik ben er gewoon maar aan begonnen. Over elk land in Europa, hoe klein of onbekend ook, vallen immers wel leuke vragen te stellen." Een aangenaam boek voor tijdens de lockdown, dacht Hartman. Maar zo eenvoudig was het niet. "Al vrij snel kwamen de versoepelingen. En het boek uitbrengen in de zomermaanden leek me niet de juiste timing."

De naderende feestdagen zijn dat wel. Helemaal nu Nederland weer in een gedeeltelijke lockdown verkeert. "Eigenlijk moet ik dus zeggen dat helaas de timing nu wel goed is."

Roadtrip

Sinds een jaar of vijf geleden, toen hij met vrienden een roadtrip door Europa maakte, heeft Tim Hartman het reizen ontdekt. Maar de grootste trigger om 'Rondreis in 555 quizvragen' te gaan maken, was toch echt zijn voorliefde voor quizzen. Series op televisie of op Netflix, ze zijn amper aan de Arkelse journalist besteed. Quizzen des te meer. Zoals Met het mes op Tafel, Ik weet er alles van en Per seconde wijzer.

Europa telt officieel 51 landen. In het quizboek van Hartman zijn het er 54 (50 + 4). Het Verenigd Koninkrijk is opgesplitst in Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. De voorliefde voor de sport speelde de samensteller enigszins parten. "Er zaten aanvankelijk teveel sportvragen in het script", kan Tim Hartman een glimlach niet onderdrukken. "Ik heb er de nodige moeten skippen."

Er bleef een breed spectrum over: van gerechten tot de paus, van cultuur tot muziek, van geschiedenis tot -jawel- sport en van auto's tot topografie. "Echt van alles wat. Je leert er ook wat van. Soms wordt nog nadere informatie bij een vraag gegeven", vertelt Hartman, die tot zijn vragenlijst kwam door onder meer het internet af te speuren en Wikipedia, reisboekjes en het nieuwsaanbod te raadplegen.

Maatstaf

De moeilijkheidsgraad? Tim Hartman: "Het moet goed te doen zijn. Mijn maatstaf is geweest: zou ik het zelf kunnen weten? En waar het echt moeilijk wordt, zijn het meerkeuzevragen geworden." In het boek worden mogelijkheden genoemd hoe het spel kan worden gespeeld. "Er staan diverse ideeën in voor een gezellig quizavondje in de huiselijke sfeer." Het boek begint met de Grote Europa Quiz, daarna volgen vragen die gekoppeld zijn aan een land. "Vijf vragen per klein land, tien of vijftien vragen over de grotere Europese landen."

Tim Hartman krijgt leuke reacties op zijn initiatief. "Het is echt een boek voor iedereen." Lachend: "Zelfs mijn moeder vindt het zowaar een leuk boek." Een vervolg is dan ook niet uitgesloten. "Ik heb het voorzichtig al over een wereldeditie gehad."

154 pagina's

'Rondreis in 555 quizvragen' telt 154 pagina's en 555 vragen ("In werkelijkheid zijn het er bijna 600, omdat sommige vragen weer uit deelvragen bestaan"), kost 19,99 euro en is vanaf deze week verkrijgbaar in diverse regionale boekhandels en ook online te bestellen.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbTIg4YbzbOXoC1bWIhmiplxAw_1He_HFCsLZYuLsLWEDGEQ/viewform

www.bravenewbooks.nl/rondreisin555quizvragen