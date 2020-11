Huis aan huis collecte Kerk in Actie in Giessenburg

GIESSENBURG • Van 29 november tot en met 5 december wordt er door Kerk in Actie in Giessenburg gecollecteerd voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Hun situatie is, na de brand in Moria, urgenter dan ooit. Meer dan 50.000 kinderen verblijven onder erbarmelijke omstandigheden op diverse Griekse eilanden. Door de trage procedures zitten sommigen daar wel drie jaar.

Kerk in Actie helpt de vluchtelingenkinderen in Griekenland met voedsel, kleding en onderwijs en probeert ze op een betere plek te krijgen. Kerk in Actie is het diaconale programma van de PKN. De projecten richten zich op mensen die slachtoffer zijn van rampen en conflicten, mensen die niet in vrijheid kunnen geloven en mensen die leven in armoede. Kijk ook op www.kerkinactie.nl/griekenland.