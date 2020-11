Tweedehands boekenwinkeltje weer open

• Het tweedehands boekwinkeltje in Giessenburg

GIESSENBURG • Het tweedehands boekenwinkeltje in de Rank aan de Dorpsstraat 55 in Giessenburg is op zaterdag 28 november weer extra open.

Belangstellenden zijn welkom van 10.30 tot 15.30 uur. Er is een grote collectie tweedehands boeken.

Verder is het winkeltje iedere vrijdagmiddag open van 13.00 tot 18.00 uur.