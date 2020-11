Cv-ketels: de meeste gemaakte fouten

Je cv-ketel is misschien wel het belangrijkste apparaat in huis. Denk er eens over na: zonder een goed functionerende ketel tijdens de koude wintermaanden zou je huis ijskoud zijn, je leidingen bevriezen en er geen warm water uit de kraan komen.

Om welke reden dan ook, huiseigenaren zorgen niet altijd goed voor dit essentiële verwarmingsapparaat. Wij lichten de meest gemaakte fouten met betrekking tot centrale verwarmingssystemen uit, zodat je nooit in de kou komt te zitten.

Geen onderhoud uitvoeren

Zoals elke machine die uit bewegende onderdelen bestaat, moet jouw ketel goed worden onderhouden als je wilt dat hij goed en met maximaal rendement presteert. Net zoals je jouw auto inlevert voor een controle, moet je ook een vakman inschakelen om hetzelfde te doen voor je ketel. Dit houdt niet alleen alles in topconditie, maar het kan ook onnodige reparaties voorkomen. De regelmaat van het onderhoud is afhankelijk van de leeftijd van de ketel en van hoe intensief deze wordt gebruikt. Voor een relatief laag bedrag per maand kun je een onderhoudsbedrijf, zoals Feenstra, inschakelen en heb je hier verder geen omkijken naar. Vaak zijn de kosten voor het onderhoud lager dan de kosten voor de reparaties als je dit niet doet.

De temperatuur niet op de juiste manier instellen

De meeste mensen zetten hun thermostaat lager voordat ze ‘s nachts naar bed gaan, en dat is maar goed ook: het bespaart energie en je slaapt beter als je het niet te warm hebt. Als er echter een aanzienlijk verschil is tussen je nachttemperatuur en je dagtemperatuur, zal jouw ketel ‘s ochtends extra hard moeten werken om je huis warm genoeg te maken. Het is vaak duurder als de verwarmingsketel zo hard moet werken om telkens je woning weer op te warmen dan wanneer je een wat stabielere temperatuur hanteert. Een verwarming werkt veel beter en zuiniger als je de temperaturen niet te extreem instelt.

De oude cv-ketel niet vervangen

Veel woningen hebben nog een redelijk oude cv-ketel. Mits goed onderhouden, werken deze ketels in principe nog prima. Een cv-ketel van 15 jaar of ouder brengt echter risico’s met zich mee. Zelfs als deze ketel altijd goed is onderhouden kan het voorkomen dat hij het op een koude winterdag laat afweten en jou in de kou laat zitten. Werkt je oude ketel nog goed? Ook dan kan het slim zijn om over vervanging na te denken. Nieuwe cv-ketels zijn namelijk aanzienlijk zuiniger in verbruik dan de oudere uitvoeringen. Het is dus zowel voordeliger als milieuvriendelijker om jouw oude ketel te laten vervangen voor een hr-ketel. Je kunt de investering met je besparingen vaak al binnen een paar jaar terug hebben verdiend.

Een cv-ketel met teveel vermogen kopen

Wanneer mensen een nieuwe cv-ketel kopen, kiezen ze vaak voor een verwarmingsketel met meer vermogen dan nodig is voor hun woning. Zonde! Je betaalt niet alleen teveel voor de cv-ketel, maar je hebt dan ook een onnodig hogere energierekening. Breng voordat je een nieuwe ketel koopt goed in kaart wat het verbruik van je huishouden is. Dit doe je gemakkelijk via je maandelijkse rekeningen. Kies voor een ketel die aansluit bij jullie of jouw behoeften. Zo zorg je dat je ketel je hele woning kan verwarmen en betaal je nooit teveel.

Een slimme thermostaat niet overwegen

Je vraagt je misschien af of een slimme thermostaat het waard is om te kopen? Met een slimme thermostaat haal je het meeste uit je verwarmingssysteem zonder geld of energie te verspillen. Het voordeel van een slimme thermostaat is het vermogen om de patronen van een huishouden te leren kennen. Je krijgt een exact overzicht van wanneer de verwarmingsketel aan gaat, hoeveel je hebt verbruikt en je krijgt ook tips hoe je dit kunt verminderen. Op basis van jouw patronen stelt het apparaat de juiste temperatuur in wanneer je thuis bent of binnenkort thuis komt. Zo is je woning altijd warm wanneer dit nodig is en zal je ketel nooit te veel verwarmen of verwarmen op verkeerde momenten

Hulp nodig omtrent je cv-ketel

Ben je toe aan een nieuwe verwarmingsketel, benieuwd naar onderhoudscontracten of heb je een andere vraag over cv-ketels? Verwarmingsspecialist Feenstra kun je overal in Nederland vinden, ook bij jou in de buurt. Zij helpen je graag verder en voorzien je van techniek die bij je past.