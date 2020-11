Hoogstwaarschijnlijk geen carbidschieten in Goudriaan en Ottoland

OTTOLAND/GOUDRIAAN • Het traditionele carbidschieten in Ottoland en Goudriaan gaat als de huidige coronamaatregelen met oud en nieuw nog gelden, hoogstwaarschijnlijk niet door.

Dat stelt één van de initiatiefnemers van dit jaarlijkse evenement, waar elke editie vele tientallen inwoners van de twee dorpen en uit verdere omgeving op afkomen. “We denken er nu uiteraard al over na. Als het doorgaat, wat ik zeer betwijfel, dan moet daar vanuit de regelgeving van de RIVM en de gemeente wel ruimte voor zijn. We willen absoluut niet het risico lopen dat er bij zo’n feest mensen besmet worden.”

Vuurwerk afsteken is met de jaarwisseling sowieso al verboden, carbidschieten (nog) niet. Wel zijn gemeenten waar dit veel voorkomt aan het kijken of er ook hiervoor maatregelen getroffen moeten worden. “Daar gaan wij niet tegenin. Mocht er toch nog wat gebeuren in de dorpen, dan zal dat kleinschalig zijn, met bijvoorbeeld maar enkele melkbussen.”

Veiligheidsraad

Burgemeester Bruls, voorzitter van de Veiligheidsraad, gaf tegenover het Radio 1 Journaal aan dat hij niet wil dat de overstap van vuurwerk naar carbid wordt gemaakt: “Tradities zijn prima, maar we gaan niet de openbare orde en de gezondheid van jan en alleman bedreigen omdat nu allerlei types denken: Ik mag nu geen vuurpijl afschieten, dus dan ga ik maar een melkbus bestellen en carbid afschieten. Dat moeten we niet willen.”

Burgemeester Theo Segers van de gemeente Molenlanden had enkele jaren geleden, toen hij nog eerste burger in Staphorst was, zelf ook een onaangename ervaring met carbidschieten. Hij kreeg een jaar later les van een andere oud-burgemeester uit de Alblasserwaard: Bort Koelewijn, die burgemeester van de voormalige gemeente Liesveld was: