GrijnPost biedt de lekkerste post door heel Nederland

REGIO • Bakkerij Van der Grijn is begonnen met GrijnPost, waarmee lekkernijen via de brievenbus of pakketverzending door heel Nederland verstuurd kunnen worden.

Bestellingen kunnen gedaan worden via www.grijnpost.nl of in de winkel. De bakkerij laat vervolgens de traktatie bezorgen via de brievenbus. De ontvanger hoeft niet thuis te zien en degene die het zendt, hoeft niets zelf te versturen. Er is keuze uit gevulde koek, boterkoek, gevulde speculaas, pepernoten en kerstcake brood.

Het is mogelijk om daarbij een persoonl­ijke boodschap in te vullen. Bakkerij Vasn der Grijn heeft in de regio winkels in Giessenburg, Gorinchem, Groot-Ammers, Nieuw-lekkerland en Almkerk.