Levensverwachting ouderen omhoog: betalen we straks een torenhoge zorgpremie?

We worden met zijn allen ouder. Op medisch gebied komen er steeds betere behandelingen en medicijnen beschikbaar, waardoor mensen langer en gezonder blijven leven.

Heeft die vergrijzing ook effect op de zorg, en wat betekent dat eigenlijk voor de zorgpremie? Dat leggen we je in dit artikel uit.

Bevolkingsgroei en vergrijzing

De bevolking in Nederland wordt steeds ouder en leeft steeds langer. Dit komt doordat er continu vooruitgang op medisch vlak geboekt wordt. Ziektes worden sneller opgespoord en de behandeling van aandoeningen zoals kanker is aanzienlijk verbeterd. Ook medische technologie, hygiëne, voeding en leefomstandigheden zijn kwalitatief verbeterd over de jaren heen, waardoor de gemiddelde 65-plusser nu ouder wordt dan een aantal jaren geleden. Mensen leven nu dus langer en gezonder. Hoewel dit natuurlijk positief nieuws is, wordt er soms gevreesd dat al die verbeteringen in de zorg uiteindelijk gaan leiden tot onbehapbare zorgkosten. En of je nu 18 of 88 jaar bent, je wilt uiteraard de beste zorg, maar wel tegen de laagste zorgpremie . Om deze reden is het goed om te kijken wat die vergrijzing uiteindelijk voor de zorg en de premies gaat doen.

Zorguitgaven in 2040 verdubbeld

Naast dat het belangrijk is om ieder jaar je zorgpremie te vergelijken , is het ook goed om te kijken naar wat ons in de toekomst te wachten staat. Gaan wij echt zulke hoge premies betalen in de toekomst?

Uit het Trendscenario Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat door de vergrijzing de zorgkosten behoorlijk kunnen toenemen. De voorspelling van het RIVM is dat de zorguitgaven in 2040 verdubbelen tot 174 miljard euro. De uitgaven voor 65-plussers zullen stijgen van 44% (2015) naar 59% in 2040. Van alle sectoren zullen naar verwachting de uitgaven voor de ouderenzorg het snelst stijgen. Dit betekent dus ook dat de zorgpremies omhoog zullen gaan. In deze cijfers zijn de gevolgen van de Coronacrisis echter nog niet meegenomen, noch veranderingen in beleid en de bevolkingsgroei. Want hoe groot deze verschillen ook mogen lijken, het Trendscenario is gebaseerd op veronderstellingen over hoe trends zich de komende 25 jaar zullen ontwikkelen. Het is één van de mogelijke toekomstscenario’s, maar dat betekent niet dat er geen alternatieve scenario’s mogelijk zijn.

Zorgen voor elkaar

De zorg blijft echter mensenwerk, ondanks alle technische ontwikkelingen. Het RIVM adviseert daarom om voldoende personeel in de zorg aan te nemen, om het toenemend aantal ouderen ook in de toekomst voldoende en kwalitatief goede gezondheidszorg te kunnen bieden. Zo bieden we niet alleen onszelf, maar ook de ouderen van morgen de zorg die zij verdienen.