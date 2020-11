Gedachteniszaterdag in Sionkerk in Ameide

AMEIDE • Zaterdag 21 november is de Sionkerk aan de Prinsengracht 28 in Ameide van 10:00 tot 16:00 uur open om geliefde overledenen te gedenken.

Bezoekers kunnen één voor één naar binnen om de naam van een geliefde op een kaart te schrijven en de kaart in een ‘gedachtenisboom’ te hangen voorin de kerk. Daarnaast is er de gelegenheid een kaarsje aan te steken. De kerk is open voor iedereen, niet-kerkelijk betrokken of juist wel.

De ‘gedachtenisboom’ zal zondagmorgen vooraan in de kerk staan. En de dienst op zondag kan mee-gevolgd worden via www.kerkomroep.nl (zoek naar Sionkerk Ameide). Voor eventuele vragen of informatie, neem contact op met ds. J. Dekker via 06-10789864 of dominee@sionkerkameide.nl.