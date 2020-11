Hersenstichting zoekt drie collectanten in Streefkerk

STREEFKERK • Van 1 tot en met 6 februari 2021 wordt de Hersenstichtingcollecte gehouden. Voor deze collecte is Adrie Noordergraaf, de Hersenstichtingorganisator in Streefkerk op zoek naar drie mensen die kuknnen collecteren voor iedereen met een hersenaandoening. Er worden nog mensen gezocht in de Boezem, Kostverloren en ouderencomplex Strevenaer.

Eén op de vier mensen heeft een hersenaandoening. Hersenaandoeningen zijn helaas hard op weg de grootste ziekte van Nederland te worden. Daarom zet de Hersenstichting alles op alles voor gezonde hersenen voor iedereen.

Aanmelden kan via 06-33323384 of lvanbeekom@hersenstichting.nl.