Nieuwe sneltest Covid-19 in Beatrixziekenhuis; uitslag binnen half uur

GORINCHEM • Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem heeft met samenwerkingspartners RLM en Result Laboratorium een supersnelle combinatietest beschikbaar voor het Influenzavirus en Covid-19. Patiënten die op de Spoedeisende Hulp komen en die opgenomen moeten worden in het ziekenhuis, weten zo in dertig minuten of zij met een van deze virussen besmet zijn.

Hannah Visser, internist-infectioloog in het Beatrixziekenhuis vertelt over de test. “Als een patiënt op de Spoedeisende Hulp komt met klachten die duiden op een besmetting met het coronavirus of griepvirus, dan volgen we een standaardprocedure om mogelijke verdere besmettingen te voorkomen. Die patiënt gaat dan dus in isolatie. Dat betekent dat medewerkers, wanneer zij met de patiënt in contact komen, beschermende kleding moeten dragen. Daar kleven best wat nadelen aan: het is belastend en warm voor medewerkers, kost energie en tijd, het is duur, inefficiënt en milieubelastend. Nu weten we binnen dertig minuten of iemand besmet is en kunnen we onnodige isolatie voorkomen; heel erg prettig voor de patiënt zelf. Bovendien kunnen we met zo’n snelle test nog sneller de juiste behandeling starten.”

Omdat er landelijk een tekort is aan deze specifieke test, is de test alleen inzetbaar voor de patiënten die binnenkomen op de Spoedeisende Hulp en die daarna een bed in het ziekenhuis nodig hebben.

Bij een patiënt wordt op de Spoedeisende Hulp met een wattenstaaf een uitstrijkje genomen uit de neus en keel. Bij Result Laboratorium in het Beatrixziekenhuis wordt dit materiaal direct na afname met speciale apparatuur van RLM getest en binnen een half uur verschijnt automatisch de uitslag.