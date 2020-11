Handtekeningenactie voor restauratie Pinkeveersebrug in Giessenburg

GIESSENBURG • Met een online handtekeningenactie ondersteunen inwoners van Giessenburg en de Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen hun eis om de Pinkeveersebrug te restaureren en niet te vervangen.

De karakteristieke brug verkeert in slechte staat. Eigenaar Waterschap Rivierenland stelde voor om de verbinding te vervangen door een smalle stalen brug, maar dit idee ging na protest van omwonenden en de historische vereniging van tafel.

Momenteel is het waterschap bezig met een nieuw ontwerp, waarbij de breedte van de huidige brug gehandhaafd blijft. Wat betreft de initiatiefnemers van de handtekeningenactie gaat dat niet ver genoeg.

Behouden

‘Wij willen de unieke, grotendeels houten tolbrug (één van de laatste exemplaren in Nederland) behouden! Laat deze brug met haar rijke historie niet verloren gaan!, zo laten zij weten in de toelichting bij de actie. ‘De tekening die het Waterschap nu heeft gemaakt, laat een ‘look-a-like’ brug zien, net zo breed als de huidige houten brug. De gemeente is van plan hiervoor vergunning af te geven, omdat de Giessenlandse Erfgoedcommissie (bureau Dorp, Stad en Land in Rotterdam) al in 2018 haar fiat gaf voor een stalen brug.’

In de petitie vragen zij namens aan het waterschap om als eigenaar te voldoen aan onderhoud en behoud van (de monumentale status van) het object. ‘Zoals de eigenaar van een gemeentelijk monument behoort te doen! Dit houdt in: restaureren, niet vernieuwen; kom met verschillende scenario’s om omwonenden en inwoners van Molenlanden te raadplegen en onderbouwd uit te leggen welke (on)mogelijkheden er zijn.’

Restauratie

De initiatiefnemers roepen het Molenlandse gemeentebestuur op om zich maximaal in te zetten voor restauratie en herstel van de Pinkeveersebrug. De petitie zal op 24 november worden aangeboden aan gemeenteraad en het college van Molenlanden en via e-mail worden gedeeld met Waterschap Rivierenland.