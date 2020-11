SGP teleurgesteld over stopzetten bouwplan Eurogroep in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • De SGP in Molenlanden is geschrokken van het nieuws dat Eurogroep de bouwontwikkeling in Bleskensgraaf heeft gestopt.

“Deze uitkomst is slecht voor Molenlanden en Bleskensgraaf. De afweging tussen de molenbiotoop en andere belangen is altijd een lastige. Echter, deze uitkomst is zeer teleurstellend”, aldus de SGP van Molenlanden.

De partij wil graag precies weten waarom het is misgegaan en heeft daarover schriftelijke vragen gesteld aan het gemeentebestuur van Molenlanden.

“Wat zijn de gevolgen voor de werkgelegenheid in het dorp/onze gemeente?”, wil de SGP bijvoorbeeld weten. En: “Wat is in dit proces de rol geweest van de provincie, de actiegroep en de SIMAV? Wat is hun invloed geweest op het besluit?”

Ook vraagt de SGP zich af of het besluit van Eurogroep financiële gevolgen voor de gemeente Molenlanden heeft.