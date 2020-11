Eurogroep stopt met nieuwbouwplannen Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • De nieuwbouwplannen van Eurogroep aan de rand van het bedrijventerrein in Bleskensgraaf zijn in overleg met de gemeente Molenlanden door het bedrijf stopgezet.

Om de beoogde nieuwbouw mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Deze procedure blijkt, mede vanwege de nabijgelegen molenbiotoop, te veel tijd en te veel onzekerheid met zich mee te brengen. Een lange onzekere procedure past niet in de ambitieuze plannen van het innovatieve én groeiende bedrijf Eurogroep.

Groeiend bedrijf

De lange onzekere procedure om het bestemmingsplan te wijzigen wordt onder andere veroorzaakt door de landschappelijke inpassingseisen en voorwaarden vanuit de molenbiotoopregeling. Eurogroep is vanaf de conceptfase inmiddels bijna vier jaar bezig met de plannen. Naar verwachting zou de procedure inclusief bezwaar- en beroepsmogelijkheden nog minimaal twee jaar kunnen duren, voordat er zekerheid is of de gewenste nieuwbouw mogelijk is.

De nieuwbouw in Bleskensgraaf laat daardoor te lang op zich wachten. Eurogroep is een snelgroeiend bedrijf en het op korte termijn ruimte bieden aan verdere groei is een belangrijke overweging voor nieuwbouw. Het bedrijf wil de sterke groei huisvesten en zeker stellen voor de toekomst. Eurogroep heeft daarom de strategische beslissing genomen om te stoppen met haar nieuwbouwplannen in Bleskensgraaf.

Vervolg

Eurogroep is gespecialiseerd in automatisering voor de tuinbouw, logistiek en solar industrie. Het is een groeiend bedrijf dat op de huidige locatie, bedrijventerrein aan de Melkweg, uit zijn jasje is gegroeid. Het bedrijf is van plan haar ontwikkelafdeling in Bleskensgraaf verder te vergroten.

Een deel van de productie van machines zal in andere regio’s ondergebracht worden. Eurogroep en de gemeente Molenlanden blijven in overleg met elkaar over een bedrijfsmatige invulling van het resterende bedrijventerrein in Bleskensgraaf.