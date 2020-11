Adrie en Aart van Zandwijk beheerders van De Schakel Leerbroek

LEERBROEK • Adri en Aart van Zandwijk uit Leerbroek worden de beheerders van het nieuwe complex De Schakel in Leerbroek.

De bouw vordert gestaag. Momenteel wordt gewerkt aan de inrichting en het omliggende straatwerk. Naar verwachting neemt dit nog de nodige tijd en kunnen de deuren van het dorpshuis in de loop van maart 2021 open. Dit is, mede als gevolg van de corona epidemie, wat later dan oorspronkelijk gepland.

Door middel van een flyer is begin 2020 in Leerbroek en omgeving gepeild wie belangstelling heeft voor het beheer en de exploitatie van dorpshuis De Schakel. Gezocht werd naar, indien mogelijk, een inwoner van Leerbroek die betrokken is bij het dorp en haar inwoners en de ambitie heeft om van het dorpshuis een sociaal maatschappelijk middelpunt voor alle inwoners te maken.

Met Adri en Aart van Zandwijk heeft het bestuur een echtpaar gevonden dat aan de wensen en eisen kan en wil voldoen. Adri is volledig beschikbaar en Aart zal vooralsnog waar nodig bijspringen. Aart en Adri wonen ongeveer 40 jaar in Leerbroek en zijn voortdurend in verschillende maatschappelijke rollen bij het dorp betrokken.

Op de nieuw gelanceerde website www.deschakelleerbroek.nl van dorpshuis De Schakel zal stap voor stap duidelijk worden wat het dorpshuis zal gaan bieden. Ook op andere social media zal dorpshuis De Schakel zich presenteren.