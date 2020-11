Wensboom Rotary Alblasserwaard staat bij Wereldwinkel in Molenaarsgraaf

MOLENAARSGRAAF • De Wensboom van Rotary Alblasserwaard staat opgesteld bij de Wereldwinkel in Molenaarsgraaf.

Twee jaar geleden introduceerde Rotary Alblasserwaard deze wensboom. Dat was een knotwilg, zo kenmerkend voor de regio, die in restaurant De Burgemeester in Bleskensgraaf geplaatst was. Door middel van het invullen van een kaartje met de titel ‘Doe een wens voor een ander mens’ kon men een wens in een gesloten envelopje in de wensboom hangen.

Sindsdien kon Rotary Alblasserwaard vele wensen in vervulling laten gaan, zoals een boeket bloemen voor iemand die even een opkikkertje nodig had, een broodmachine, een nieuwe laptop, een dagje uit naar Blijdorp, een nachtje logeren in Zandvoort, een lunch met een dierbare, enzovoorts. Stuk voor stuk wensen voor mensen die even ontzorgd, opgevrolijkt of geholpen werden.

Na twee jaar is de wensboom verhuisd naar de Wereldwinkel in Molenaarsgraaf. De Rotary is blij dat het bestuur van ‘Eerlijke Zaak’ dat zij de wensboom op deze mooie locatie onderdak biedt. De wensboom is voor iedereen die iemand anders in het zonnetje wil zetten of een aardigheidje wil laten toekomen. Er zijn kaarten aanwezig bij de wensboom waar een en ander ingevuld kan worden.

Het budget van de Rotary Club Alblasserwaard is helaas niet onuitputtelijk. Donaties voor dit goede doel zijn dan ook van harte welkom. Voor meer informatie: Coby van Dongen via 06-27080675.