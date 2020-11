Vriendenfonds ASz schenkt zestig digitale longfunctiemeters voor astmapatiënten

DORDRECHT • Zestig patiënten van het Albert Schweitzer ziekenhuis met een ernstige vorm van astma kunnen dankzij het Vriendenfonds thuis gebruik maken van een ‘digitale peakflowmeter’. Dit innovatieve apparaatje helpt hen om de regie te behouden over hun aandoening en het dagelijks leven.

Verpleegkundig specialist Longziekten Rika Putters legt uit: “Het apparaatje is eigenlijk een eenvoudige longfunctiemeter. Door de uitademkracht te meten, kan vooruitgang of achteruitgang worden gemeten. Zo krijgen patiënten meer inzicht in hun astmaklachten en kunnen we samen tijdig bijsturen wanneer de astma verergert. Ook bij een verandering van medicijnen of aanpassing van de leefstijl kan het effect worden gevolgd met behulp van de peakflowmeter.”

Het grote voordeel van de digitale peakflowmeter is dat de gemeten waarden via de BeterDichtbij-app per smartphone kunnen worden verzonden naar de zorgverleners. Putters: “Een groot deel van de patiënten met ernstige astma is jong en vertrouwd met digitale mogelijkheden. Zij bedienen de meter en de app met het grootste gemak.” De privacy is gewaarborgd: alle data blijven binnen de app en het beveiligde patiëntendossier.

Een van de jongere patiënten die de meter gebruiken, is Iris Nieuwstraten (20). Het samenspel van haar astma, allergie en hoge dosering medicijnen is fragiel. “Ik heb in het verleden dicht tegen longaanvallen en longontstekingen aan gezeten, zonder dat ik me daarvan bewust was. Het is dus belangrijk dat ik mijn klachten zelf kan monitoren. Thuis had ik al een grote, analoge meter maar de digitale is veel handiger. Bij twijfel of als ik vragen heb, kan Rika of een collega meteen meekijken met de gemeten waarden.”

Putters en haar collega’s zijn zo enthousiast over de apparaatjes dat ze er een onderzoek omheen gaan opzetten. “We verwachten dat we dankzij de meter instabiliteit in het ziektebeeld eerder herkennen. Daarop kan dan vroegtijdig medicatie worden aangepast en een longaanval en misschien zelfs een ziekenhuisopname worden voorkomen. Dat zouden we graag aantonen in het onderzoek.”

Het Vriendenfonds van het Albert Schweitzer ziekenhuis bekostigt initiatieven die niet direct tot de medische behandeling behoren, maar wel het patiëntenwelzijn verbeteren. Ook financiert het fonds wetenschappelijk onderzoek binnen het ziekenhuis. Putters: “De longartsen, verpleegkundig specialisten, longverpleegkundigen en vooral ook de patiënten danken het fonds heel hartelijk voor de donatie.” Het Vriendenfonds is afhankelijk van donaties, bedrijvensponsoring en opbrengsten van evenementen. Alle schenkingen zijn welkom, meer info is te vinden op www.aszvrienden.nl.