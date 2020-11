Voorlopig geen kinderburgemeester in Molenlanden

MOLENLANDEN • Molenlanden krijgt voorlopig geen kinderburgemeester. ‘Een kwestie van prioriteiten stellen’, meent het college van B&W.

De gemeenteraad van Molenlanden nam in februari 2019 een motie aan om een kinderburgemeester te benoemen. Het voorstel ‘Jeugd en Politiek’ dat de raad donderdagavond 19 november behandelt, voorziet hier niet in.

Niet alleen een ceremoniële rol

‘Een bewuste keuze. In de huidige (corona)tijd is het noodzakelijk keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Een kinderburgemeester heeft begeleiding en tijd nodig. Op dit moment is er onvoldoende capaciteit om hier op een goede manier handen en voeten aan te geven. Wat we niet willen, is een kinderburgemeester met alleen een ceremoniële rol. Op het moment dat er ruimte ontstaat, pakken we dit punt op’, is de uitleg van het college.

10.000 euro

De gemeenteraad wordt gevraagd 10.000 euro uit te trekken voor ‘Jeugd en Politiek’. Een deel hiervan wordt ingezet voor het betrekken van kinderen bij de politiek. Ook zal Young4Waard worden ondersteund en kunnen ook eventuele nieuwe initiatieven van kinderen of jongeren op ondersteuning rekenen.

‘Het budget is bescheiden maar toereikend’, meent het college.