CU Molenlanden graaft dieper in dossier Pinkeveerse brug in Giessenburg

GIESSENBURG • De fractie van ChristenUnie Molenlanden wil het naadje van de kous weten van het dossier Pinkeveerse brug. De partij wil weten of de gemeente geld kwijt is aan achterstallig onderhoud dat door het Waterschap uitgevoerd had moeten worden.

Ruim een half jaar geleden werd aangekondigd dat de monumentale houten brug door Waterschap Rivierenland vervangen zou worden door een ijzeren, smallere brug. Dit stuitte op protest van de Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen en omwonenden aan de Slingelandseweg en de Muisbroekseweg.

Veiligheid waarborgen

De gemeente Molenlanden heeft vervolgens de vergunning voor de sloop en herbouw niet verstrekt en ging in overleg met het Waterschap over wat er dan wel zou moeten gebeuren. Vorige week werd er door de gemeente bekend gemaakt dat er op op korte termijn maatregelen getroffen om, tot de Pinkeveerse brug vervangen wordt, de veiligheid van fietsers en wandelaars te waarborgen. Een nieuwe vergunning voor de vervanging van de brug is nog niet ingediend.

“We vernamen via de media dat de brug vervangen gaat worden met inachtneming van de huidige maten. Er wordt echter niets aangeven over het onderhoud van de monumentale brug”, meldt de fractie van de ChristenUnie (CU).

Nalatig onderhoud

De partij wil weten of er in de afgelopen twintig jaar sprake is geweest van nalatig onderhoud. “Is er volgens de erfgoedverordening gecontroleerd en handhavend opgetreden?”, wil de CU weten. Ook wil de partij weten of de gemeente gaat bijbetalen aan dit onderhoud en voor welk bedrag. “Indien het nalatig onderhoud is; waarom gaat de gemeente dan bijbetalen en waarom?”

De ChristenUnie vewwijst daarbij naar artikel 11 over de instandhoudingsplicht van gemeentelijke monumenten. Daar staat: ‘Het is verboden een gemeentelijk monument te beschadigen of te vernielen, of daaraan onderhoud te onthouden dat voor de instandhouding daarvan noodzakelijk is’.

ChristenUnie: “Met andere woorden: het is verboden om geen onderhoud te plegen aan een gemeentelijke monument waardoor het op een gegeven moment zelfs noodzakelijk is om het monument te slopen en te vervangen.”

“Is het trouwens nog wel mogelijk om de brug in de oude stijl, materialen en kleuren te herstellen; wat is maximaal haalbaar?”, is de laatste vraag van ChristenUnie Molenlanden.

Het gemeentebestuur van Molenlanden heeft officieel 30 dagen de tijd om te reageren op politieke vragen.