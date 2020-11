Vijf eeuwenoude skeletten gevonden bij werkzaamheden in centrum van Schelluinen

SCHELLUINEN • Bij reconstructiewerkzaamheden in het dorpscentrum van Schelluinen zijn recent vijf eeuwenoude skeletten aangetroffen. Ze lagen aan de achterzijde van de kerk en dateren van voor 1811.

De werkzaamheden zijn tijdelijk stilgelegd, maar inmiddels weer hervat.



Foto: @OudAlblasserwaard

De gevonden skeletten zijn op deskundige wijze onderzocht en veiliggesteld. Volgens de onderzoekers dateren de skeletten van voor 1811; boven de aangetroffen skeletten stond vanaf 1811 een gebouwtje van de kerk. Overledenen werden in Schelluinen tussen ongeveer 1200 en 1850 in en rondom de kerk begraven.

Ouderdom van de skeletten is (nog) niet bekend, maar aangezien er in 1830 al een boerenwoning nabij deze plek stond moeten ze wel van voor 1800 dateren. pic.twitter.com/KgoSxhx5FX — Oud Alblasserwaard (@Oudalblasserw) November 16, 2020

Herbegraven

Uit archeologisch onderzoek was bekend dat overledenen vroeger in en rondom de Schelluinse kerk gegraven werden. Vandaar dat de werkzaamheden ter plaatse onder archeologische begeleiding werden uitgevoerd. De vondsten zijn door de onderzoekers meegenomen en worden conform de regels ergens anders herbegraven of in een verzamelgraf geplaatst.

Bouwhekken

Het gebied van de reconstructiewerkzaamheden is momenteel afgeschermd met bouwhekken, zodat er ongestoord verder gewerkt kan worden. In overleg met de gemeentelijk archeoloog wordt de uitvoering mogelijk op kleine onderdelen aangepast, om te voorkomen dat er nog meer skeletten gevonden worden.