Gulle gever ‘Zwarte Hand’ bezorgt 70-plussers in Noordeloos gratis lunch

NOORDELOOS • Een anonieme gulle gever liet afgelopen weekend bij de 70-plussers in Noordeloos een lunch bezorgen.

Hij of zij maakte gebruik van Broodjesservice Noordeloos om de maaltijd af te leveren. De afzender maakte zich bekend als ‘De zwarte hand’, zo bleek uit het briefje dat bij de lunch zat. ‘De zwarte hand is weer op pad en zorgt in dit fijne boerengat, dat elk ouwgie iets gezelligs heeft, nu een ieder zo weinig meer heeft. Eet smakelijk meneer, eet smakelijk mevrouw. Weet dat aan u wordt gedacht. Tot ziens en nog liever tot gauw!’.