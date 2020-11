Sinterklaas en Pieten maken rondrit door Giessenburg

GIESSENBURG • Sinterklaas en zijn Pieten brachten zaterdag een bezoek aan Giessenburg.

Gezien de coronamaatregelen was het spannend of het Spaanse gezelschap langs zou komen, maar doordat iedereen zoveel mogelijk in de eigen tuin of in de deuropening bleef staan, kon het bezoek veilig plaatsvinden.

