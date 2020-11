Kat Bullet knapt goed op nadat kogel uit neus is verwijderd

GORINCHEM • De kat Bullet maakt het goed nadat in de afgelopen week een kogel uit zijn neus is verwijderd.

Het dier werd de week ervoor in het asiel gebracht door de Dierenambulance, die het had gevonden in de polder net buiten de stad.

“Hij was vermagerd en uitgeput”, vertellen medewerkers van het Dierenasiel. De kat werd op temperatuur gebracht en kreeg infuus. Langzaam ging het beter met hem. De vele luizen en vlooien werden weggehaald en het speciale voer bracht hem weer op de been.

Alleen de wond op zijn neus wilde maar niet dicht gaan. “Toch vreemd”, vonden de medewerkers en de dierenarts van het Dierenasiel. Daarom werd er een röntgenfoto gemaakt en daarop was te zien dat er een kogel in zijn neusbeen zat.

“Als de kogel hem hoger had getroffen, dan zou hij er niet meer geweest zijn”, weten ze bij het Dierenasiel. “Schandalig dat dit met weerloze dieren kan gebeuren”, vinden de medewerkers van het Gorcumse Asiel.

“Gelukkig is de mens nog wel zijn vriend, want elke keer als we bij hem komen, komt hij ons begroeten en op schoot zitten om heerlijk vertroeteld te worden. Deze lieve vriend heeft bij ons de naam Bullet gekregen.”

Na zijn herstel wacht er een nieuw thuis op hem. Naar verluid zijn er voldoende mensen die interesse hebben om om Bullet te adopteren.