Contactus steunt Voedselbank Leerdam-Vianen

VIJFHEERENLANDEN • Businessclub Contactus verraste Voedselbank Leerdam-Vianen met een cheque van 500 euro. Die is vorige week door voorzitter John Hol overhandigd aan algemeen coördinator Martine Visser.

De Voedselbank ontstond zestien jaar geleden als een kerkelijk project. Aanvankelijk heel kleinschalig, want alles gebeurde vanuit het huis van Martine Visser. De jaren erna werd geopereerd vanuit slooppanden op drie verschillende locaties, beschikbaar gesteld door Kleurrijk Wonen.

“We haalden voedsel op bij de centrale Voedselbank Rotterdam. De sociale dienst, maatschappelijk werk, verslavingszorg en Stichting Welzijn speelde ons gescreende potentiële deelnemers toe. We startten met twaalf Leerdamse gezinnen en alleenstaanden, die een keer per week een pakket op konden halen. De inhoud was afhankelijk van hetgeen we binnen hadden gekregen. Inmiddels hebben we duizenden gezinnen in de regio geholpen. We opereren in een gebied tussen pakweg Schoonrewoerd en Haaften, en hebben momenteel tachtig deelnemers”, vertelt Martine Visser.

Struikelblok

Toen er geen slooppanden meer voorhanden waren klopte de Voedselbank aan bij Wijkvereniging West-End. De helft van haar pand kon worden gehuurd. Grootste struikelblok was de huur. De gemeente Leerdam betaalt de helft, terwijl het resterende bedrag afkomstig is van giften.

“We werken met een betrokken team van 35 vrijwilligers. Als algemeen coördinator ben ik de enige die er vanaf het begin bij is. We hebben administratieve krachten, chauffeurs, inpakkers en uitdelers, en voorzien voor onze deelnemers in een wezenlijk gedeelte van hun wekelijkse basisbehoeften. Omdat we toewerken naar tijdelijke ondersteuning zoeken we met hen naar oplossingen.”

“Zes jaar geleden kwam een particulier met het idee om één keer per maand per straat in te zamelen. We hebben dat van harte omarmd en gefaciliteerd. We begonnen met een paar straten, en dat zijn er nu bijna zeventig! Dat gaat om flinke ladingen, waardoor we vrijwel altijd een groot assortiment aan (vers) voedsel en primaire verzorgende producten hebben. We zijn blij met de gift van Contactus. Dat bedrag houden we achter de hand om non-food artikelen die buiten het normale vallen in de kerstpakketten van onze deelnemers te doen.”