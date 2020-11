Burgemeester Fröhlich levert kindertekeningen persoonlijk af bij Sinterklaas

VIJFHEERENLANDEN • Er viel burgemeester Sjors Fröhlich gisteren een grote eer te beurt: hij mocht de tekeningen die de kinderen in Vijfheerenlanden voor Sinterklaas hebben gemaakt persoonlijk bij de goedheiligman gaan brengen tijdens de landelijke intocht.

Zaterdag rond het middaguur meerde Pakjesboot 12 aan aan de 'Dieuwertje Blokkade'. Net als ieder jaar was het nog even spannend of het allemaal wel goed zou komen, zo was er onderweg naar Nederland een zak kolen kwijtgeraakt. En natuurlijk was er de vraag of de coronamaatregelen geen roet in het eten zouden gooien.

Maar net als ieder jaar kwam ook dit jaar alles weer op z'n pootjes terecht en namen Sinterklaas en zijn Pieten al snel hun intrek in het 'Grote Pietenhuis'. Daar, op het bordes, ontving Sinterklaas van burgemeesters uit heel Nederland de tekeningen die kinderen in de afgelopen week hebben gemaakt.

Burgemeester Sjors Fröhlich mocht ook bij Sinterklaas komen, precies op de dag dat hij zich één jaar burgemeester van de gemeente Vijfheerenlanden mag noemen. Naast de kindertekeningen had Fröhlich ook nog iets anders bij zich: een glazen 'Vijfheerenlandenvaas', gemaakt in Leerdam. En dat kwam goed uit, want even daarvoor had de Sint een enorme bos tulpen uit Amsterdam gekregen.

Wat een feest was dat!

De tekeningen van de kinderen uit @5heerenlanden naar Sinterklaas brengen.

