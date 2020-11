Verwelkomen Sint zorgt voor dilemma’s en creatieve oplossingen

• Sinterklaas in Oud-Alblas, tijdens zijn intocht in 2019. Dit jaar krijgen kinderen in Oud-Alblas in de laatste week van november een attentie thuisbezorgd.

REGIO • Verenigingen die in de regio elk jaar de komst van Sinterklaas luister bijzetten, hebben de afgelopen maanden herhaaldelijk hun plannen moeten bijstellen. Er zijn creatieve oplossingen bedacht.

In sommige dorpen is afgeschaald tot de bezorging van een attentie, andere dorpen doen meer. In Streefkerk zal Sint op zaterdagmiddag 21 november een rondrit maken door het dorp. Vanuit de eigen voortuin kunnen mensen de Spaanse heilige verwelkomen.

Online bingo

PJG Toneelentertainment verzorgt de rit door Streefkerk. Op Facebook meldt PJG: ‘Verzamelen of op een ander locatie de Sint opwachten is niet toegestaan.’ De vereniging verzorgt aansluitend een online bingo waarbij Sinterklaas zelf spelleider zal zijn. Roetveeg-Pieten gaan de prijs thuisbezorgen bij de winnaar.

Continu overleg

Martin de Winter van PJG vertelt: “Wij hebben vanaf het begin op het standpunt gestaan: we bekijken wat erop een verantwoorde manier mogelijk is, binnen de beperkingen. We hebben daarover continu goed overleg gehad met de gemeente. We hadden eerst een ander programma, voor in de dorpshuizen.”

Scènes

Het plan was om in dorpshuizen diverse ruimten met scènes uit een Sinterklaasverhaal neer te zetten. De Winter: “Na vier minuten zouden bezoekers doorschuiven naar een andere ruimte en uiteindelijk zouden ze Sinterklaas ontmoeten. We hebben drie verschillende scenario’s gemaakt om het toch mogelijk te maken.”

Uiteindelijk bleek er in een binnenruimte niets mogelijk. “Wat we nu in Streefkerk gaan doen, is wat er nog mag.”

Kleurplaat

In Bleskensgraaf zijn ze er nog niet helemaal uit. Speeltuin Kindervreugd en de Oranjevereniging organiseren daar jaarlijks een intocht. André Hartman van de speeltuinvereniging: “We werken al jaren samen met PJG. Met hen hebben we gekeken naar de mogelijkheden. Aan het begin van de zomer hadden we een aanvraag ingediend bij de gemeente, met de vraag wat er zou kunnen, met voorzorgsmaatregelen. De gemeente heeft die vraag aangehouden. Toen de ontwikkeling de verkeerde kant opging hoorden we: ‘We denken dat het heel lastig gaat worden’. Het leek erop dat PJG een oplossing had, maar die viel ook af. Toen hebben wij gezegd: we zien ervan af. We doen misschien nog wel iets met een kleurplaat, of schoen zetten.”

Beperkingen

Oranjevereniging Marijke in Oud-Alblas heeft hard gezocht naar een alternatief voor de traditionele intocht. Margo Verhoeven: “Uiteindelijk hebben we besloten om het helemaal af te blazen; je loopt tegen veel beperkingen op. Het moet heel gestructureerd, we zijn bang dat het daardoor geen plezierige bijeenkomst wordt, dat je politieagent moet gaan spelen.”

Attentie rondbrengen

Verhoeven vervolgt: “Dorpshuizen zijn dicht, we kunnen gewoon niks, al willen we wel graag.” Het hele jaar had de vereniging al te maken met teleurstellingen. “Iedere keer hadden we iets op de planning en werden de regels weer aangescherpt. Nu willen we de mensen laten weten dat we hen missen door een attentie rond te brengen. Niet alleen voor leden, maar voor het hele dorp. In de laatste week van november gaan we die attenties bezorgen, met een gedichtje en lekkers.”

Tasje met lekkers

Speeltuinvereniging De Schommel in Molenaarsgraaf verzorgt jaarlijks een Sinterklaasfeest voor kinderen uit Molenaarsgraaf en Brandwijk. Olga Korevaar: “We dachten dit jaar al gauw: een menigte op de been krijgen gaat niet. We gaan nu alleen voor de leden iets doen. Op zaterdagochtend 14 november, vóór twaalf uur, krijgen zij een tasje met lekkers en een kleurplaat, ter voorbereiding op de landelijke intocht van Sint op tv. We proberen er een paar Pieten bij te hebben die meedoen met bezorgen.”

Jammer

Eerst had De Schommel met voertuigen de dorpen door willen gaan. “Om toch nog wat mensen bij elkaar te kunnen hebben. Maar nu je met slechts twee mensen bij elkaar mag zijn, is dat idee ook in het water gevallen. Toen dachten we: iets via livestream dan? Maar misschien dat mensen dan toch gaan verzamelen, dat moet je niet opzoeken. Het is heel anders dan we het graag hadden gezien. Heel jammer, ik geniet er altijd heel erg van als kinderen genieten omdat ze een handje krijgen van Sint, of wat lekkers van de Pieten.”

Nog afstemmen

Speeltuinvereniging ’t Speelhofje in Ottoland treft voorbereidingen voor een activiteit op zaterdag 28 november. Het bestuur beraadt zich nog. Ook ’t Speelhofje huurt elk jaar PJG in. Veronica Suarez Barral: “We hadden gepland dat op zaterdag 14 november de intocht zou zijn. Omdat de intocht niet door kan gaan was er een alternatief plan. Toen werden de maatregelen nog verder aangescherpt en hebben we even gedacht het maar af te gelasten. De toneelgroep kwam met andere opties. Vanavond gaan we afstemmen, voor een programma op 28 november.”

Videoboodschap

De Ondernemers Vereniging Meerkerk heeft dit jaar een videoboodschap van Sinterklaas, met daarin de oproep om een mooie kleurplaat te maken. Deelnemers maken kans op een prijs. Nieuw dit jaar is dat de kinderen een wens kunnen doen: voor wie willen zij een speciale boodschap van Sint? Voor de origineelste wensen zal Sinterklaas een persoonlijke videoboodschap maken.